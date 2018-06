Frage: Frau Kraft, denken Sie in diesen Tagen manchmal an Andrea Ypsilanti?

Hannelore Kraft: Nein. Dafür habe ich keine Zeit. Ich konzentriere mich auf die Wahl am 9. Mai, denn da geht es um die Zukunft von NRW.

Frage:Andrea Ypsilanti hatte vor der Hessen- Wahl jede Zusammenarbeit mit der Linkspartei ausgeschlossen, wollte sich dann aber doch von ihr zur Ministerpräsidentin wählen lassen. Heute sitzt sie auf der Hinterbank, während Roland Koch regiert. Kann Ihnen das in NRW nicht passieren?

Kraft: Ihr Vergleich geht ins Leere. Jeder, der die politische Entwicklung einigermaßen verfolgt, weiß, dass NRW nicht Hessen ist.

Frage: Sie würden sich von der Linkspartei nicht zur Ministerpräsidentin wählen lassen?

Kraft: Wir haben da eine ganz klare Position. Unser Ziel ist es, stärkste Fraktion zu werden und die Linkspartei aus dem Landtag rauszuhalten.

Frage: Und wenn dies nicht gelingt?

Kraft: Wir halten die Linkspartei nicht für regierungs- und koalitionsfähig.

Frage: Warum schließen Sie eine Koalition mit der Linken nicht kategorisch aus, wenn diese Partei für Sie nicht regierungs- und koalitionsfähig ist?

Kraft: Die Bürger verstehen genau, was ich sage. Da braucht es keine Floskeln. Koalitionen werden nicht am Reißbrett gemacht. Sie haben mit Inhalten zu tun und damit, ob man mit den Beteiligten vertrauensvoll zusammenarbeiten kann.

Frage: Was müsste sich bei den Linken ändern, damit sie als Partner infrage kämen – wenn nicht zu Beginn, dann in der Mitte der nächsten Wahlperiode?

Kraft: Vergessen Sie’s! Auf hypothetische Fragen antworte ich nicht. Die Linkspartei ist derzeit nicht koalitions- und regierungsfähig. Punkt.

Frage: Wie lange kann „derzeit“ dauern?

Kraft: Ich kann nicht hellsehen. Da müssen sie die Linkspartei fragen.

Frage: Ministerpräsident Jürgen Rüttgers nennt sie eine „Derzeit“-Politikerin. Stört Sie das nicht?

Kraft: Ich mache immer im „Derzeit“ Politik, ich bin ja nicht im Jenseits.

Frage: Gibt es etwas, was Sie an Jürgen Rüttgers schätzen?

Kraft: (lange Pause) Wir können das, was zu regeln ist, miteinander regeln. Wir sind beide Profis. Ansonsten kann ich den Menschen Jürgen Rüttgers schwer beurteilen. Ich weiß nicht, wofür er wirklich steht. Das geht, glaube ich, nicht nur mir so.

Frage: Wir fragen, weil sich die SPD nach der Wahl am 9. Mai mit Rüttgers in einer großen Koalition wiederfinden könnte.

Kraft: Wir reden die ganze Zeit über Koalitionen. Diese Spielchen sind für die Bürger doch völlig irrelevant. Die Bürger wollen über Inhalte reden.

Frage: Hängen die Inhalte, die eine Regierung durchsetzen kann, nicht von der politischen Zusammensetzung ab?

Kraft: Doch. Aber die Koalitionsfrage darf die Auseinandersetzung über die Ausrichtung von Politik nicht überlagern. Wer Machtfragen über Sachfragen stellt, braucht sich über Politikverdrossenheit nicht zu wundern.

Frage: Die NRW-Wahl gilt wegen ihrer bundespolitischen Bedeutung als kleine Bundestagswahl. Wie gehen Sie mit dem Druck um, der daraus erwächst?

Kraft: Ich spüre keinen Druck, sondern Rückenwind. Natürlich spielt die Bundespolitik stark in diese Wahl hinein. In Nordrhein- Westfalen haben die Wähler die Möglichkeit, der Politik der schwarz-gelben Bundesregierung einen Riegel vorzuschieben. Das hilft uns im Wahlkampf. Die Wähler wissen: Es geht am 9. Mai darum, NRW zum Bollwerk gegen die unsolidarische Politik in Berlin zu machen.

Frage: Dass die SPD im Falle eines Wahlsieges über den Bundesrat die geplanten Steuersenkungen und die Kopfpauschale im Gesundheitswesen stoppen würde, haben Sie bereits angekündigt. Welche Reformen würde Ihre Partei denn mittragen?

Kraft: Wir würden neben Steuersenkungen und der Kopfpauschale auch die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke verhindern. Wenn die Kernkraftwerke noch 60 Jahre laufen, wird es keinen Schub für die erneuerbaren Energien geben. Genau den brauchen wir aber, um in NRW eine Zukunftsperspektive aufzubauen.