Die Bundesregierung hat die weitere finanzielle Förderung der Kurzarbeit und die Neuorganisation der Jobcenter auf den Weg gebracht. Das Kabinett billigte entsprechende Vorlagen von Arbeitsministerin Ursula von der Leyen. Bei der Kurzarbeit soll die Bundesagentur für Arbeit (BA) bis Ende März 2012 die Sozialbeiträge übernehmen. Dies soll für Arbeitgeber ein Anreiz sein, auf Entlassungen zu verzichten.

Zudem beschloss die Bundesregierung die Neuorganisation der Jobcenter. Die Neuregelung war notwendig geworden, nachdem das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Mischverwaltung aus Bundesagentur für Arbeit (BA) und Kommunen für verfassungswidrig erklärt hatte. Mit der Reform soll auch die Zahl der sogenannten Optionskommunen, die sich in Eigenregie um die Hartz-IV-Bezieher kümmern, von bislang 69 auf 110 aufgestockt werden.

Jobcenter und Optionskommunen sollen nach Plänen von Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sich künftig verstärkt um junge Arbeitslose, alleinerziehende Mütter und ältere Arbeitssuchende kümmern. Arbeitslose unter 25 Jahren sollen innerhalb von sechs Wochen verpflichtend in Ausbildung oder Arbeit vermittelt werden. Für jedes Jobcenter ist eine Frauen-Beauftragte vorgesehen.

Das Bundeskabinett beschloss außerdem ein Nationales Stipendienprogramm sowie die Erhöhung der Ausbildungsförderung für Studenten (Bafög). Nach den Plänen der schwarz-gelben Regierungskoalition sollen künftig bis zu zehn Prozent der leistungsstärksten Studenten ein monatliches Stipendium von 300 Euro erhalten – unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern. Für bedürftige Studenten soll das Bafög erhöht werden – im Schnitt um 13 Euro, bis maximal 22 Euro. Das Deutsche Studentenwerk (DSW) begrüßte die Erhöhung: Es sei jetzt die zweite Bafög-Anhebung innerhalb von zwei Jahren – und dies in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten.

Auf die gut 20 Millionen Rentner wartet in diesem Jahr eine Nullrunde. Das Bundeskabinett beschloss, die derzeit gültigen Rentenwerte unverändert zu lassen. Grund ist die schwache Entwicklung der Löhne in der Wirtschaftskrise.

Die deutsche Solarindustrie soll nach dem Willen der Bundesregierung bis zu 100 Millionen Euro in den nächsten drei bis vier Jahren an zusätzlicher Hilfe bekommen. Das Kabinett billigte die sogenannte "Innovationsallianz Photovoltaik". Erwartet wird aber, dass die Photovoltaik-Hersteller in das Programm bis zu 500 Millionen Euro selbst einbringen. Damit soll die Branche international wettbewerbsfähig bleiben. Die Solarwirtschaft hatte die von der Bundesregierung geplante deutliche Kürzung der staatlichen Förderung immer wieder scharf kritisiert.

Das Kabinett machte auch den Weg frei für einen höheren Hinzuverdienst für Kinder aus Hartz-IV-Haushalten: Sie können von dem Geld aus Ferienjobs künftig bis zu 1200 Euro im Jahr behalten. Bisher wurde es zum größten Teil mit dem Arbeitslosengeld II verrechnet.