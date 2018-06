Inhalt Seite 1 — Rüttgers und Kraft buhlen um die Rau-Wähler Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Da ist sie schon wieder, diese "Kraft". Keine fünf Minuten vergehen in Jürgen Rüttgers Rede, ohne dass er sich an seiner SPD-Kontrahentin abarbeitet. Ihr Vorname ist Hannelore. Aber Rüttgers nennt sie meist nur beim Nachnamen oder, mit spöttischer Miene: "die Kandidatin".

Vollständig klingt das dann so: "Denkt jemand, die Kandidatin könnte im Bund irgendetwas durchsetzen?" Oder: "Kraft sagt, sie will 'derzeit' keine Koalition mit der Linken. Kann man ihr das glauben?" Beide Fragen sind rhetorisch. Rüttgers lässt keinen Zweifel daran, dass er "Kraft" für eine unfähige, unerfahrene und letztlich unwürdige Kandidatin "der einst so stolzen SPD" hält. Eine, die das Land ruinieren und keine Sekunde zögern werde, mit der Linken zu koalieren.

Die Wahl in Nordrhein-Westfalen rückt näher. Der Ton wird rauer. Nur noch vier Wochen sind es, 27 Tage, bis in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland gewählt wird. Die CDU, die seit fünf Jahren in Düsseldorf regiert, hat sich an diesem Samstagvormittag in Oberhausen versammelt. Es ist ihr offizieller Wahlkampfauftakt. 6000 Menschen sind in die städtische Hightech-Arena gekommen, um Jürgen Rüttgers, den Landesparteichef und Ministerpräsidenten, anzufeuern.

Rüttgers weiß, dass es für ihn knapp werden könnte. Seine Regierungskoalition aus CDU und FDP hat in den Umfragen schon seit Wochen keine Mehrheit mehr. Die SPD hat aufgeholt, mit Linken und Grünen zusammen hätte sie eine Mehrheit. Auch Rüttgers selbst berauscht nicht mehr viele, bei der Popularität ist Kraft nahe an ihn heran gerückt.

Deshalb erleben die CDU-Anhänger in Oberhausen einen Landeschef in der Defensive. Andere christdemokratische Ministerpräsidenten genehmigten sich in früheren Wahlkämpfen die Arroganz, ihren Kontrahenten gar nicht erst zu erwähnen, hatten sie doch das Gefühl, ihn damit nur aufzuwerten. Rüttgers dagegen setzt sich intensiv mit den "Lügengebäuden" Krafts auseinander, beinahe mehr als mit dem eigenen Programm. Ein solches gibt es. Allerdings scheinen Rüttgers dessen Parolen weniger geeignet, um den Anhang zu mobilisieren. Was nicht wundert. Überall in der Arena hängen sie, doch kämpferisch klingen sie nicht, eher rückwärtsgewandt: "Bewahren, was wir geschaffen haben."

Außerdem weiß Rüttgers, dass einige Programmpunkte, etwa die Ankündigung, 12.000 Stellen im Öffentlichen Dienst abzubauen und viele Subventionen zu kürzen, nicht unbedingt Gassenhauer sind.

Die NRW-CDU wettert aber nicht gegen alles, wo SPD drauf steht. Sie unterscheidet fein zwischen einem regierungsunfähigen Chaos-Klub und einer vernünftigen Traditionspartei, die das Land jahrzehntelang solide regiert habe. Denn auf die Wählerschicht der letzteren, die "Rau-Wähler", wie sie oft genannt werden, erhebt die Rüttgers-CDU inzwischen den Vertretungsanspruch. Deshalb hat sie es auch geärgert, dass die SPD den Landes-DGB-Chef Guntram Schneider als Schattenarbeitsminister in ihrem Kompetenzteam präsentierte. Bislang war die CDU stolz darauf, als Arbeitnehmerflügel der Bundes-CDU wahrgenommen zu werden. Deswegen betont Rüttgers die Kompetenzdefizite der Konkurrenz, nicht aber etwaige inhaltliche Trennlinien. Schließlich wirbt er um deren Stammklientel.