Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen liefern sich Schwarz-Gelb und Rot-Grün ein knappes Rennen. Die amtierende CDU/FDP-Koalition und die Opposition aus Sozialdemokraten und Grünen kommen in einer Umfrage von Infratest dimap jeweils auf 45 Prozent. Entscheidend könnte bei der Wahl am 9. Mai die Linke sein, die in der am Freitag veröffentlichten Umfrage 5,5 Prozent erreicht.

Im Einzelnen erreicht die CDU 37,5 Prozent der Stimmen, die SPD kommt auf 33 Prozent. Die FDP könnte 7,5 Prozent gewinnen, die Grünen liegen bei 12 Prozent.

Die Umfrage belegt auch, dass Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) seinen Amtsbonus in der Wählergunst verloren hat. Könnten die Bürger in Nordrhein-Westfalen den Regierungschef direkt wählen, würden sich gleichermaßen 41 Prozent für ihn und für seine Herausforderin Hannelore Kraft (SPD) entscheiden.

Fragt man die Bürger danach, welche Koalition nach der Wahl am ehesten gebildet werden sollte, plädieren die meisten von ihnen, nämlich 47 Prozent, für Rot-Grün. 39 Prozent finden, eine Große Koalition aus CDU und SPD wäre gut für das Land. Nur noch 35 Prozent befürworten, dass die Landesregierung aus CDU und FDP weiterarbeiten soll. Nur 23 Prozent sind der Ansicht, eine schwarz-grüne Koalition aus CDU und Grünen wäre gut für Nordrhein-Westfalen. Schlechter wird nur noch eine rot-rot-grüne Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei (17 Prozent) beurteilt.

Fast zwei Drittel der Bürger (64 Prozent) sind der Ansicht, die SPD in Nordrhein-Westfalen sollte grundsätzlich ein Bündnis mit der Linken ausschließen. 29 Prozent finden dagegen, dass die SPD eine Koalition mit der Linken ernsthaft prüfen sollte, wenn sich nach der Wahl eine entsprechende Mehrheit ergäbe.