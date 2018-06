Guido Westerwelle stahlt. Alle Schärfe aus seiner Stimme ist nun weg. Stattdessen klingt sie merkwürdig belegt. 90 Minuten Rede liegen hinter ihm. Westerwelle dankt seiner FDP. Die Solidarität, die er zuletzt erlebt habe, trotz aller "Anfangsschwierigkeiten" der schwarz-gelben Bundesregierung, habe ihn zutiefst bewegt. "Das vergesse ich ihnen nie, meine Damen und Herren", haucht er seinen Parteifreunden in der Kölnarena entgegen. Von diesem freidemokratischen Zusammenhalt können sich andere Parteien "eine dicke, fette Scheibe" abschneiden.

Westerwelles Rede auf dem Parteitag war mit Spannung erwartet worden. Schließlich ist es der erste Parteitag der FDP, seitdem Westerwelle Vizekanzler ist. Auf den Parteitagsfluren und auf den abendlichen Partys hatten die Liberalen eifrig spekuliert, wie sich ihr erst am Samstagnachmittag verspätet eingetroffener Chef in Köln präsentieren würde.

Wird Westerwelle so ungeschminkt sprechen wie früher als Oppositionschef – oder sich staatstragender geben? Wird er die Themen aufgreifen, die die Delegierten umtreiben? Wird er die Union also für ihre vermeintlichen Frechheiten attackieren, weil diese permanent die Steuerreform in Frage stellt? Wird er die Staatshilfen für Griechenland kritisieren, wie die meisten Liberalen es derzeit tun, was sich für einen Außenminister aber nicht unbedingt geziemt?

Und, auch solche Fragen werden in Parteien immer gern und heiß debattiert: Wird er es schaffen, seinen neuen Generalsekretär Christian Linder zu toppen, der am Vortag ein anspruchsvolles, viel besprochenes Grundsatzreferat hielt? Westerwelle beobachtet die Entwicklung Lindners zwar sehr wohlwollend. Aber allzu große Stars neben sich, mag er nun auch nicht.

Westerwelle betritt also um 10.10 Uhr das Rednerpult. Etwas Veränderung zu früheren Reden lässt sich schnell feststellen. Von einigen Delegierten wird später kritisch angemerkt, dass er die beiden bisherigen Prügelknaben des Parteitags schont: die Griechen und den Koalitionspartner. Zu den Helenen sagt er nichts allzu Konkretes. Lediglich, dass man "keine Blankoschecks" ausstelle, dass eine Finanzhilfe nur die "Ultima Ratio" sein könnte, und dass die EU keine "Transferunion" sei.