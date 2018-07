Union und FDP verlieren nach ihrer Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen auch bundesweit an Zustimmung. In einer Forsa-Umfrage sackte das schwarz-gelbe Lager auf den schlechtesten Wert seit zehn Jahren ab und käme demnach bei einer Bundestagswahl derzeit nur noch auf zusammen 38 Prozent. SPD, Grüne und Linke verfügen demnach gemeinsam über einen Vorsprung von 16 Punkten vor der Koalition.

Die Union fiel im Vergleich zur Vorwoche um drei Punkte auf 32 Prozent, die FDP um einen Punkt auf sechs Prozent. Die SPD verbesserte sich auf 27 Prozent (plus drei Punkte), die Grünen auf 16 Prozent (plus ein Punkt). Die Linke gab einen Punkt auf elf Prozent ab.

Auch bei der Frage nach ihrer Kompetenz musste die Union Einbußen hinnehmen: Nur noch 17 Prozent der Befragten fanden, CDU und CSU könnten am ehesten die Probleme in Deutschland lösen. Vor gut einem Jahr waren es 30 Prozent gewesen. Auf die Frage, was Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel nun tun solle, empfahlen ihr 43 Prozent, das Bündnis mit der FDP zu beenden und eine große Koalition mit der SPD anzustreben.

Mehrheit der Bürger laut Umfrage gegen Rot-Rot-Grün in NRW

Die Mehrheit der Deutschen lehnt ein rot-rot-grünes Bündnis in Nordrhein-Westfalen ab. In derselben Forsa-Erhebung sprachen sich 54 Prozent der Befragten gegen ein Bündnis von SPD, Linkspartei und Grünen aus.

Am Donnerstag beginnen in Düsseldorf die Sondierungen für ein Regierungsbündnis von SPD und Grünen mit der Linkspartei.

In Nordrhein-Westfalen ist die Ablehnung sogar noch größer als im gesamten Bundesgebiet. Dort wollen zwei Drittel der Bürger keine Zusammenarbeit von SPD und Linkspartei. Sollte es nach einem Scheitern der Sondierungen zur Bildung einer großen Koalition kommen, will fast jeder zweite Befragte, dass die SPD den künftigen Ministerpräsidenten stellt.

Dagegen sagten nur 35 Prozent, der Regierungschef müsse von der CDU kommen. Bei der Wahl war die CDU mit 34,6 Prozent um nur rund 6000 Stimmen hauchdünn stärkste Kraft vor der SPD mit 34,5 Prozent geblieben.

Für den Wahltrend wurden zwischen dem 10. und dem 14. Mai 2010 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger befragt, für die Empfehlung an die Kanzlerin 1006 Bürger vom 12. bis 14. Mai.

(Fehlerkorrektur: Die ursprüngliche Jahreszahl 2001 im letzten Satz war natürlich falsch und wurde ausgebessert. Danke für den Hinweis. wb)