Politisches Erdbeben in Berlin: Als erstes Staatsoberhaupt der bundesrepublikanischen Geschichte tritt Horst Köhler mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurück. Hintergrund sind umstrittene Äußerungen des Bundespräsidenten über den Bundeswehreinsatz in Afghanistan.

Die Unterstellung, er habe einen grundgesetzwidrigen Einsatz der Bundeswehr zur Sicherung von Wirtschaftsinteressen befürwortet, entbehre jeder Rechtfertigung, sagte Köhler in Berlin . Das lasse den notwendigen Respekt vor dem höchsten Staatsamt vermissen.

Köhler sagte, er habe Bundesratspräsident Jens Böhrnsen (SPD) über seinen Schritt informiert. Der Bremer Regierungschef übernimmt nun vorübergehend die Amtsgeschäfte. Zudem habe er seinen Entschluss auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dem Vizekanzler Guido Westerwelle (FDP) und dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, mitgeteilt, sagte Köhler.

Das Staatsoberhaupt bedauerte in seiner Erklärung, dass es in seinen Äußerungen zur Rolle der Bundeswehr "in wichtigen und schwierigen Fragen zu Missverständnissen kommen konnte". Köhler hatte auf dem Rückflug nach einem Besuch der Bundeswehr in Afghanistan dem Deutschlandradio ein Interview gegeben, in dem er Auslandseinsätze der Bundeswehr auch mit der Wahrung deutscher Wirtschaftsinteressen begründet hatte .

Bundespräsident Wer rückt nach? Der Rücktritt eines Bundespräsidenten kam bislang in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie vor. Das Grundgesetz regelt die Sache wie folgt:

Bis zur Wahl eines neuen deutschen Staatsoberhaupts führt der Präsident des Bundesrates kommissarisch die Amtsgeschäfte. Das ist im Augenblick der Bremer Regierungschef und SPD-Politiker Jens Böhrnsen. Wann wird von wem gewählt? Für die Wahl des Bundespräsidenten ist die Bundesversammlung zuständig. Sie setzt sich zu gleichen Teilen zusammen aus den Mitgliedern des Bundestages und aus Personen, die von den Landesparlamenten bestimmt werden. Nach dem Grundgesetz muss die Bundesversammlung nun spätestens in dreißig Tagen zusammentreten, um ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Das heißt, der Nachfolger des zurückgetretenen Horst Köhler muss bis zum 30. Juni gewählt sein. Noch ist unklar, ob sich bei der neuen Wahl ein Kandidat der schwarz-gelben Bundesregierung oder aber die Opposition durchsetzen wird. Die parteipolitische Zusammensetzung der Bundesversammlung hat sich nach der NRW-Wahl verändert. Wie stark, wird nun auf der Grundlage der aktuellen Bevölkerungszahlen berechnet. Die umstrittene Äußerung Als Grund für seinen Rücktritt nannte Horst Köhler die Diskussion um seine jüngsten Äußerungen zum Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Wörtlich hatte Köhler im Deutschlandradio gesagt: "In meiner Einschätzung sind wir insgesamt auf dem Wege, in der Breite der Gesellschaft zu verstehen, dass ein Land unserer Größe, mit dieser Außenhandelsabhängigkeit, auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren – zum Beispiel freie Handelswege, zum Beispiel ganze regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicherheit dann auch negativ auf unsere Chancen zurückschlagen, bei uns durch Handel Arbeitsplätze und Einkommen zu sichern. Alles das soll diskutiert werden – und ich glaube wir sind auf einem nicht so schlechten Weg."

Die Äußerungen hatten eine heftige Debatte ausgelöst. Später ließ Köhler seine Äußerungen präzisieren. Ein Sprecher sagte in der vergangenen Woche, die Afghanistan-Mission sei nicht gemeint gewesen. Kanzlerin Merkel hatte am Freitag über eine Sprecherin deutlich gemacht, dass sie zu den Äußerungen Köhlers keine Stellung nehmen will. Der Klarstellung durch Köhler sei nichts hinzuzufügen.

Während der Rücktrittserklärung stand Köhlers Ehefrau Eva Luise an der Seite des erst vor einem Jahr wiedergewählten Staatsoberhaupts. Beim Verlesen der kurzen Erklärung standen ihm Tränen in den Augen, streckenweise versagte ihm die Stimme. Augenzeugen zufolge verließ Köhler sofort nach seiner Stellungnahme den Amtssitz Schloss Bellevue in einem Wagen.

Der Rückzug von Köhler mitten in der Euro-Krise könnte die schwarz-gelbe Regierung in schwere Bedrängnis bringen. Der 67-jährige war der Kandidat von Union und FDP. Der Nachfolger des zurückgetretenen Bundespräsidenten Horst Köhler muss bis zum 30. Juni gewählt sein. Laut Grundgesetz muss bei vorzeitiger Beendigung des Amtes "spätestens 30 Tage nach diesem Zeitpunkt" die Bundesversammlung für die Neuwahl einberufen werden.