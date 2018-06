Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor dem Bundestag die Euro-Krise als "existenzielle Bedrohung für Deutschland und Europa" bezeichnet. "Sie muss bestanden werden", sagte die Kanzlerin. Scheitere der Euro, dann scheitere Europa.



In ihrer Regierungserklärung zum 750 Milliarden Euro schweren Rettungsschirm für die Gemeinschaftswährung forderte sie eine "neue Stabilitätskultur in Europa".

Langfristige Stabilität ohne gesunde Staatsfinanzen sei nicht möglich. Zu viele wettbewerbsschwache Euroländer hätten über ihre Verhältnisse gelebt. "Das ist die eigentliche Ursache des Problems", sagte Merkel. Sie pochte erneut auf eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, die Sanktionen gegen Haushaltssünder in der EU ermöglichen soll.

Die Kanzlerin nahm Deutschland allerdings nicht aus: "Auch wir Deutschen haben im Übrigen nicht seit gestern, sondern schon seit über 40 Jahren Schulden gemacht. Auch wir leben auf Pump." Sie kündigte erneut drastische Sparmaßnahmen im Bundeshaushalt 2011 an.

Merkel kritisierte die Rolle der Finanzmärkte und Banken. Sie hätten in der Krise als "Brandbeschleuniger" gewirkt. Die Kanzlerin will eine schärfere Regulierung der Finanzmärkte notfalls auch ohne internationale Abstimmung durchsetzen. Ein nationaler Alleingang sei möglich, wenn dadurch kein Schaden für Deutschland entstehe.



Als Beispiel nannte sie das seit Mitternacht geltende Verbot von Leerverkäufen . Die deutsche Aufsichtsbehörde BaFin hatte überraschend ungedeckte Leerverkäufe für bestimmte Finanzwerte, Staatsanleihen und Ausfallversicherungen (CDS) verboten.



Die Kanzlerin legt sich in der Frage, auf welche Weise die Finanzmärkte besteuert werden sollen, weiterhin nicht fest. Sie versprach lediglich, sich für eine internationale Finanzaktivitätssteuer oder eine Finanztransaktionssteuer einzusetzen. Wenn es auf globaler Ebene dafür keine Mehrheiten gebe, dann sei eine europäische Lösung eine Option. Die Banken müssten jetzt an den Kosten zur Krisenbewältigung beteiligt werden.

SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier kritisierte die Kanzlerin. Merkel habe noch nicht einmal versucht, die Opposition zur Zusammenarbeit einzuladen. "Wollen Sie unsere Zustimmung möglicherweise erwerben, oder nicht?", fragte Steinmeier. Den Ankündigungen zur Regulierung der Finanzmärkte müssten Taten folgen.

Die Sozialdemokraten würden im Bundestag nur zustimmen, wenn es von der Regierung "schwarz auf weiß" Zusagen für schärfere Finanzmarktregeln und eine Finanzmarktsteuer zur Beteiligung der Branche an den Krisenkosten gibt. Die in Europa verabredeten Maßnahmen seien richtig und notwendig, sagte Steinmeier. Bei einer reinen Kreditermächtigung könne es aber nicht bleiben.

Steinmeier warf Merkel vor, für die Vertiefung der EU-Schuldenkrise verantwortlich zu sein. "Sie haben seit fünf Wochen hier nichts getan, verleugnet und verschleppt", sagte er. Merkel und ihre Regierung hätten bei den Griechenland-Hilfen und dem Euro-Schutzschirm laviert, mit Wahlterminen taktiert. Zudem habe Merkel mit ihrer zögerlichen Haltung die deutsche Führungsrolle in Europa verspielt. "Was ist aus der deutschen Führungsrolle in Europa geworden?", fragte er. Deutschland sei umgestiegen ins "Bremserhäuschen" in Europa.

Der Bundestag entscheidet voraussichtlich am Freitag über den Euro-Rettungsschirm. Deutschland könnte in den nächsten drei Jahren bis zu 148 Milliarden Euro Garantien beisteuern. Neben den Koalitionspartnern Union und FDP wollen die Grünen zustimmen. Die SPD zögert noch. Die Linke ist bisher dagegen. Erst vor zwei Wochen hatte das Parlament über die Hilfen für Griechenland entschieden.



Der Euro weitete nach den Merkel-Äußerungen kurzzeitig seine Verluste aus und notierte bei 1,2180 Dollar.