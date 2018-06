Schwarz-Gelb

Noch im Herbst schien CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen der Wahlsieg sicher. Doch der katastrophale Regierungsstart des gleichfarbigen Bündnisses in Berlin und zahlreiche hausgemachte Affären der NRW-CDU ließen den Vorsprung rasch zusammenschmelzen. Seit Monaten hat Schwarz-Gelb in den Umfragen nun schon keine Mehrheit mehr. Nur wenn die Linkspartei am Sonntag an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern sollte, könnte nach derzeitigem Stand der Umfragen für die Regierungsparteien noch eine kleine Chance bestehen, weiterzumachen.

Nicht zu übersehen war in letzter Zeit allerdings auch, dass die Liebe zwischen den beiden Partnern ziemlich abgekühlt ist. Das gilt vor allem für die CDU. "Ich will mit der FDP regieren", verkündet Ministerpräsident Jürgen Rüttgers zwar landauf, landab, distanziert sich aber zugleich auch von seinem Koalitionspartner. "Die CDU macht Politik für alle Menschen, nicht nur für zehn Prozent", sagte er auf dem vergangenen Parteitag.

NRW-Wahl - Stephan-Andreas Casdorff zur NRW-Wahl Stephan-Andreas Casdorff, Chefredakteur des Tagesspiegels, kommentiert die bevorstehende Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen.

Auch das gemeinsame Regierungsmotto "Privat vor Staat", mit dem Schwarz-Gelb nach der Landtagswahl 2005 den Koalitionsvertrag überschrieb, hat Rüttgers mittlerweile einseitig aufgekündigt. Stattdessen preist er jetzt den "rasch handelnden, flexiblen Staat". Zugleich hat er sich das Ziel gesetzt, Nordrhein-Westfalen in den nächsten Jahren zum ökologischen Vorreiterland auszubauen.

Nichtsdestotrotz würde der Verlust der schwarz-gelben Mehrheit im Bund ein politisches Erdbeben auslösen. Die Mehrheit im Bundesrat wäre dahin, zentrale Vorhaben der Koalition in Berlin damit gestorben. Das gilt sowohl für die Steuer- und Gesundheitsreform als auch für die Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken.

Schon jetzt werben SPD und Grüne schließlich damit, dass sie Projekte blockieren werden, wenn sie die Wahl gewinnen. Sie zu einer Zustimmung zu bewegen, dürfte also aussichtslos sein. In Berlin hat man im Übrigen längst begonnen, sich auf diese Situation einzustellen. Im Bundesgesundheitsministerium etwa wird bereits an einem Reformentwurf gearbeitet, der nicht zustimmungspflichtig wäre.

Doch auch jenseits dieser Großprojekte würde für Angela Merkel und Guido Westerwelle das Regieren deutlich schwieriger. Für jedes Vorhaben, für das sie den Bundesrat brauchen, müssten sie künftig eine neue Mehrheit schmieden.

In der CDU wird zudem befürchtet, dass die FDP nach dem Machtverlust in Nordrhein-Westfalen endgültig von Untergangs-Panik getrieben würde. Um das Bündnis in Berlin dann überhaupt noch regierungsfähig zu halten, werde man zu den Liberalen wohl ganz besonders nett sein müssen, heißt es.