Der Fraktionschef der FDP im Landtag, Gerhard Papke, gab die Entscheidung gegen Sondierungsgespräche per Pressemitteilung bekannt. Wie Spiegel online berichtet, begründen die Liberalen ihr Nein damit, dass SPD und Grüne auch mit den Linken über eine mögliche Zusammenarbeit sprechen wollen.

"Parteien, die sich mit kommunistischen Verfassungsgegnern verbünden wollen, kommen für die FDP nicht als Gesprächspartner in Frage, erst recht nicht als mögliche Koalitionspartner", schrieb Papke. Die Liberalen, die bislang in einer Koalition mit der CDU in Nordrhein-Westfalen mitregiert haben, wollen nun in die Opposition gehen.

Zuvor hatte FDP-Chef Guido Westerwelle bereits ein Stop-Signal gesetzt. Der SPD warf er vor, zusammen mit den Grünen eine Koalition mit der Linkspartei vorzubereiten. SPD und Grüne hatten am Mittwochabend bei einem ersten Sondierungstreffen in Düsseldorf beschlossen, in der kommenden Woche Liberale und Linke zu Gesprächen einzuladen.

"Es gibt eine linke Mehrheit, und es wird jetzt eine linke Regierung aus Sozialdemokraten, Grünen und Linkspartei in meinem Heimatland NRW geben", sagte Westerwelle dem Bonner General- Anzeiger. Er gehe zudem davon aus, dass in Düsseldorf der Probelauf für die Bildung einer rot-rot-grünen Bundesregierung in Berlin stattfinde. "Davon bin ich fest überzeugt."

SPD und Grüne in NRW wollten eigentlich zunächst mit der FDP sprechen und anschließend mit den Linken. Das war wohl auch als Signal an die Liberalen gemeint. Denn FDP-Landeschef Andreas Pinkwart hatte zuvor den Verzicht auf Gespräche mit der Linkspartei zur Voraussetzung für Sondierungsgespräche gemacht. Darauf wollte sich die SPD aber nicht einlassen.

Bei der Landtagswahl am Sonntag hatten SPD und Grüne eine rot-grüne Mehrheit um einen Sitz verpasst. Sie brauchen deshalb einen dritten Koalitionspartner. Als mögliche Alternative gilt eine Große Koalition aus SPD und CDU.