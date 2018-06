Hessen liegt auch an Rhein und Ruhr. Nach der Landtagswahl in NRW gleicht die politische Lage im bevölkerungsreichsten Bundesland verdächtig den Wiesbadener Verhältnissen von 2008: Schwarz-Gelb wurde abgewählt; die CDU mit ihrem Ministerpräsidenten ist abgestürzt, hat aber die Nase ganz knapp vorn; die SPD fühlt sich zwar als Sieger, hat jedoch ihr rot-grünes Wahlziel doch noch um einige tausend Stimmen verfehlt. Deshalb bleibt nun nur diese Alternative: Große Koalition oder Rot-Rot-Grün.

Eine schwierige Entscheidung, vor allem für die SPD. Denn von ihr wird in erster Linie abhängen, ob Nordrhein-Westfalen auf ein gewagtes linkes Bündnis zusteuert. Oder ob sich die Sozialdemokraten in eine Koalition mit der CDU fügen.

Abzusehen ist schon jetzt, dass sich in der SPD zwei Fraktionen gegenüberstehen werden: Die einen werden dafür plädieren, den gefühlten Wahlsieg mithilfe der Linken zu einem politischen Wechsel zu nutzen. Denn, so ihr Argument, nur auf diese Weise kann die Partei ihren Führungsanspruch durchsetzen und das meiste ihrer politischen Vorstellungen verwirklichen. Die anderen werden vor einem Zusammengehen mit der Linkspartei warnen. Sie haben gute Gründe.

Die SPD-Spitzenkandidatin Hannelore Kraft hat zwar, anders als ihre hessische Parteifreundin Andrea Ypsilanti, eine rot-rot-grüne Koalition nie völlig ausgeschlossen, auch am Wahlabend nicht. Denn sie hat aus Ypsilantis Debakel gelernt und wollte sich nicht wie diese dem Vorwurf des "Wortbruchs" aussetzen. Doch Kraft hat vor und nach der Wahl auch klar gemacht, dass sie ein Bündnis mit der Linkspartei nicht anstrebt.

Ihr Diktum und das der Parteispitze in Berlin gilt weiterhin: Die Linke in NRW ist nicht regierungsfähig. Wer eine Verstaatlichung der Energiekonzerne propagiert, wer für ein Recht auf Rausch wirbt und wer so viele Spinner und Extremisten in seinen Reihen hat, dass selbst Leute aus der eigenen Bundesführung vor dem jungen Landesverband warnen, der darf im wichtigsten Bundesland nicht an die Regierung kommen. Schon gar nicht in einer so schwierigen politischen und wirtschaftlichen Lage, inmitten der Finanz- und Euro-Krise, der längst noch nicht überwundenen Rezession und angesichts hoch verschuldeter Landes- und Kommunalhaushalte.

Wollte sich Kraft dennoch mit den Stimmen der Linken zur Ministerpräsidentin wählen lassen, liefe sie zudem Gefahr, dass einige ihrer Genossen wie vor anderthalb Jahren in Hessen von der Fahne gehen. Und selbst wenn sie gewählt würde, müsste sie jederzeit damit rechnen, dass das fragile rot-rot-grüne Bündnis auseinander bricht. Für sie selbst wäre dies das politische Ende. Die Bundes-SPD könnte alle Träume von einem Wahlsieg 2013 begraben.

Zu hoffen ist daher, dass Kraft aus dem Schlamassel ihrer hessischen Parteifreunde gelernt hat und sich gar nicht erst auf irgendwelche Verhandlungen mit der Linkspartei einlässt. Angesichts der großen Herausforderungen, vor der NRW wie das ganze Land stehen, sollte sie dieser Versuchung widerstehen und den Weg frei machen für die einzig sinnvolle politische Lösung: eine Große Koalition.