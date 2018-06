"Die ersten Ressortentwürfe für den Bundeshaushalt 2011 sind viel zu hoch gewesen" – mit diesen Worten hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble seine Ministerkollegen in der Kabinettssitzung zu einem noch energischeren Sparkurs gedrängt. Nach Angaben von Teilnehmern der Sitzung sei die Kritik des CDU-Politikers sehr deutlich ausgefallen. Derzeit würden alle Ressort-Anmeldungen die bisherigen Etat-Planungen für die Jahre 2011 bis 2014 um neun Milliarden Euro übersteigen. Dies hätten Berechnungen von Schäubles Ministerium ergeben.

Auch Finanzstaatssekretär Werner Gatzer ließ an der Ungeduld des Ministeriums keinen Zweifel. "Um die notwendigen Konsolidierungsbeträge tatsächlich gewährleisten zu können, erwarte ich von Ihren Häusern zunächst Einsparungen in Höhe von zunächst drei Milliarden Euro", schrieb er in einem Brief an die Staatssekretäre aller Ministerien. Dies sei aber nur ein "erster, kleiner Schritt". In den kommenden Wochen müsse über "weitere Maßnahmen zu befinden sein", warnte Gatzer in dem Schreiben vom Dienstag. "Aus dem geltenden Finanzplan lassen sich keine Besitzstände ableiten."

Mit dem Vorstoß erhöht das Finanzministerium den Spardruck auf die Minister der schwarz-gelben Koalition. So sollen bereits im Bundesetat 2011 höhere Einsparungen durchgesetzt werden als dies durch die im kommenden Jahr erstmals wirkende Schuldenbremse nötig ist. "Das Schreiben hat es wirklich in sich, wir rotieren hier gerade und wissen noch nicht, wie wir damit umgehen sollen", hieß es laut Handelsblatt in mehreren Ministerien.

Das Finanzministerium diktiert den einzelnen Ressorts nun auch strikte Obergrenzen für ihre Etataufstellung. Demnach sollen vor allem bei den Ausgaben für Rüstung und Verkehr gespart werden. Dies geht aus einer Tabelle hervor, die Gatzers Brief angehängt war. Demnach hat Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg Einsparungen von anfangs knapp 600 Millionen und dann von mehr als einer Milliarde Euro im Jahr zu erbringen. Es folgt Verkehrsminister Peter Ramsauer mit 259 Millionen Euro im Jahr 2011 und mehr als einer halben Milliarde Euro in den Folgejahren.

Mit weitem Abstand dahinter liegen Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner, Außenminister Guido Westerwelle, Wirtschaftsminister Rainer Brüderle und Umweltminister Norbert Röttgen sowie Innenminister Thomas de Maizière, die im Jahr 2014 zwischen rund 125 und knapp 100 Millionen Euro sparen müssen. Der Arbeitsministerin werden dagegen nicht einmal 4 Millionen Euro im Jahr an Sparbeitrag abverlangt. Zum Vergleich: Ursula von der Leyen hat im laufenden Jahr einen Etat von knapp 147 Milliarden Euro. Der Gesamthaushalt 2010 umfasst Ausgaben von gut 325 Milliarden Euro.

Hintergrund der verstärkten Sparanstrengungen ist auch die europaweite Debatte um einen verschärften Stabilitätspakt. Da die Bundesregierung alle EU-Partner zu einem schnelleren Abbau der Haushaltsdefizite drängt, müsse auch Berlin mit gutem Beispiel vorangehen, hieß es in Regierungskreisen.

Die Regierung will in einer Kabinettsklausur am 6. und 7. Juni ihre Prioritäten für die Haushaltskonsolidierung festlegen. Das Kabinett soll den Entwurf des Etats 2011 und die mittelfristige Finanzplanung dann Ende Juni oder Anfang Juli beschließen. Als Tabu bei den Einsparungen hat die Kanzlerin dabei bisher nur den Bildungsbereich genannt. Auch im Brief des Finanzministeriums wird betont, dass bei den Sparanstrengungen "einzige Ausnahme die noch zu verteilenden, zusätzlichen Mittel des 12-Milliarden-Euro-Programms für Bildung und Forschung" seien.

Auch Schäuble hat bereits eindeutige Grenzen aufgezeigt: Er stellte klar, dass die Haushaltsprobleme allein über Einsparungen und möglicherweise den Abbau von Steuervergünstigungen gelöst werden sollen. Allgemeine Steuererhöhungen schloss er aus, eine Erhöhung der Mehrwertsteuer sei nicht nötig. Das habe die Bundeskanzlerin richtigerweise vor der Bundestagswahl betont.