Was hat die DDR mit Düsseldorf zu tun? Wenig. Insofern mutet es schon etwas absurd an, dass SPD, Grüne und Linkspartei gestern die meiste Zeit ihrer Sondierungsgespräche damit verbrachten, sich über die vor 20 Jahren gescheiterte Diktatur zu streiten. Es wäre ein Leichtes gewesen, das Thema auszuklammern oder einen Formelkompromiss zu finden.

Trotzdem war es gut, dass so ausgiebig über die DDR diskutiert worden ist. So zeigte sich noch rechtzeitig, dass die drei linken Parteien in NRW mehr voneinander trennt als ein oberflächlicher Vergleich der Wahlkampf-Programme denken lässt. Denn klar ist: Um die Vergangenheit ging es in der DDR-Debatte nur auf den ersten Blick, tatsächlich stand sie auch als Chiffre für die Frage, wie man künftig zusammen regiert hätte. Die Linke wäre zu einem Stellenabbau im aufgeblähten Öffentlichen Dienst nicht bereit gewesen. Außerdem fordert sie die Verstaatlichung von großen Konzernen. SPD und Grüne definieren linke Politik anders. Insofern ist es konsequent, es zu lassen, wenn man nach einer fünfstündigen Auseinandersetzung feststellt, dass die Gräben zu tief sind.

Ebenso wichtig für eine Koalition, die fünf Jahre halten soll, ist neben den Inhalten das Klima. Und das war am Donnerstag im Düsseldorfer Hotel miserabel, wie nach wenigen Minuten alle 36 Teilnehmer gemerkt haben dürften. Kraft rollte früh genervt mit den Augen, die Grünen-Chefin sagte hinterher, die Atmosphäre sei "furchtbar" gewesen. Und die linken Parlamentsneulinge klagten, man habe sie wie "Analphabeten" behandelt. Arroganz auf der einen, Bockigkeit auf der anderen Seite. Eine rot-rot-grüne Regierung des bevölkerungsreichsten Bundeslands der Republik hätte sich das auf Dauer nicht leisten können.

Beide Seiten konnten kein Vertrauen aufbauen. Eine gedeihliche Gesprächsebene wurde nicht gefunden. Rot-Grün fürchtete nicht nur die Blamage, sollte man erst mal gemeinsam im Regierungsboot sitzen. Sondern auch eine nur sehr eingeschränkte Handlungsmöglichkeit: Die Linken konnten in der Sondierung nicht garantieren, dass ihre Basis ihr nicht bei unpopulären Maßnahmen in den Rücken fällt. Eine Koalition wäre aber zum Scheitern verurteilt, wenn sie für jede Haushaltsentscheidung erst das Votum der Antikapitalistischen Linken abwarten müsste.

Insofern hat die SPD gestern richtig gehandelt. Wenn Inhalte, Klima, Bewertung der Vergangenheit und der Zukunft nicht übereinstimmen, wenn man sich nicht vertraut und von vornherein fürchtet, dass die Regierung zum Scheitern verurteilt ist, dann darf man sie nicht antreten.

Natürlich hat die SPD in Nordrhein-Westfalen auch Fehler gemacht. Leichtfertig hat sie die Option einer Ampel-Koalition mit der FDP verspielt. Berauscht von ihren vielen Optionen, mühte sich Kraft nicht ernsthaft darum. Im Verbund mit der befreundeten Grünen-Chefin Sylvia Löhrmann behandelte sie die FDP stattdessen ähnlich von oben herab wie nun die Linke. Die zog sich daraufhin – nach einigen Pirouetten – schmollend zurück. Heute hieß es seitens der FDP lediglich, dass sie sich "auf die Opposition" vorbereite. Das Ampel-Türchen mag noch minimal geöffnet sein. Aber viel Porzellan wurde bereits unnötig zerschlagen.

Auch die Grünen üben inzwischen leise Kritik an Frau Kraft, und das durchaus mit Recht. Wenn man Rot-Rot-Grün gewollte hätte, hätte man eine solch schwierige Koalition vorbereiten müssen. Stattdessen verbat die SPD-Chefin ihren Genossen lange ausdrücklich, Kontakt zu den Linken aufzunehmen. Gestern trafen viele zum ersten Mal überhaupt aufeinander, nachdem man schon etliche unfreundliche Interviews übereinander gegeben hatte. Bereits vor der Wahl wurde also die Chance verpasst, die Option ehrlich auszuloten. Annäherung ist immer ein Prozess, selten gelingt sie in fünf Stunden in einem stickigen Hotel-Hinterzimmer.