Birgit Homburger überraschte heute Vormittag im Reichstag die Journalisten mit einem unerwarteten Outing: Natürlich habe die FDP nichts gegen eine Finanzmarktsteuer, sagte die Fraktionschefin der FDP. Man müsste "auf europäischer und internationaler Ebene" die Finanzwirtschaft an den "Kosten der Krise" beteiligen, wie von der FDP-Fraktion bereits mehrfach gefordert wurde. Ob Finanztransaktionssteuer oder Finanzaktivitätssteuer – mit der FDP könne man über alles reden.

Dazu gehörte schon einiges an Chuzpe. Noch am Montagabend hatte Volker Kauder im Fraktionsvorstand der Union ein Donnerwetter in Richtung FDP abgelassen. "Massiv" sei sein Unverständnis, weil sich der Koalitionspartner bisher nicht bewegen wollte. Die überwiegende Mehrheit von CDU/CSU würde sich ein "Symbol für die Beteiligung des Privatsektors an der Krisenbewältigung" wünschen, wurde Kauder zitiert. Wenige Stunden davor wiederum hatte FDP-Generalsekretär Lindner eine Finanzsteuer als "reine Blendgranate" bezeichnet, die international ohnehin nicht durchsetzbar sei.



Warum also der liberale Umschwung? Zur Erklärung hilft ein Blick auf die Chronologie der Ereignisse: Am Montagabend tagte nicht nur der geschäftsführende Unionsvorstand, auch die europäischen Finanzminister kamen zusammen. Irgendwann kurz vor dem Morgengrauen erreichte Berlin die Nachricht: Grünes Licht aus Brüssel! Fast alle EU-Staaten seien inzwischen, angesichts der Milliardenhilfspakete für den Euro und die Griechen, für eine Finanztransaktionssteuer.

Die FDP, die ihre ablehnende Haltung mit den störrischen europäischen Finanzpolitikern begründet hatte, stand am Dienstagmorgen ziemlich isoliert dar. Sie sah sich nicht nur allein im deutschen Parlament (von Union bis Linke gibt es Börsensteuer-Fürsprecher). Nein, die Partei des deutschen Außenministers hatte plötzlich ganz Europa gegen sich. Es wäre "hilfreich, wenn Deutschland mitmachen würde", lästerte bereits Österreichs Vizekanzler Josef Pröll. Dann könne man vielleicht gemeinsam etwas erreichen, statt bloß über die Aussichtslosigkeit eines solchen Vorhabens zu lamentieren.

Bankenbeteiligung Banken in der Pflicht: Bankenabgabe Die Bundesregierung hat sich bereits auf eine Bankenabgabe verständigt: Demnach sollen alle Institute einen jährlichen Anteil in einen Fonds einzahlen, aus dessen Mitteln künftig Banken aufgefangen werden sollen, die in Schieflage geraten. Ziel sind jährliche Einnahmen von rund 1,2 Milliarden Euro. Die Abgabe sollen alle Institute zahlen. Die Höhe des Beitrags soll sich nach dem Risiko richten, das eine Bank eingeht. Das bedeutet zwar, dass Sparkassen und Genossenschaftsbanken weniger zahlen müssen als private Banken. Dennoch sind diese Institute gegen eine Bankenabgabe – und plädieren stattdessen für die Finanzmarkttransaktionssteuer. Finanztransaktionssteuer Eine Finanzmarkttransaktionssteuer (kurz: FTT) funktioniert im Prinzip wie eine Mehrwertsteuer auf Bankgeschäfte. Der Staat belegt dabei den Handel mit fast allen Finanzprodukten mit einer minimalen Steuer. Angedacht sind Steuersätze von 0,01 bis 0,5 Prozent. Je nach Steuersatz und Schätzung würde die Steuer dem deutschen Staat zwischen 12 und 36 Milliarden Euro einbringen. Zudem soll sie das Geschehen an den Finanzmärkten entschleunigen und verhindern, dass sich riesige Blasen bilden. Die Steuer galt lange als "Utopistensteuer", weil sie ihre größte Wirkung entfaltet, wenn alle Länder mitmachen – die Idee aber international zu wenige Anhänger hatte. Nun aber scheint es in Europa zunehmend mehr Befürworter der Steuer zu geben. In Deutschland fordern die Grünen, die SPD und die Linken die Einführung der Transaktionssteuer. Auch die Kanzlerin hat sich mittlerweile für die Idee ausgesprochen.

Also modifizierte die FDP ihre Position. Unions-Abgeordnete formulierten es drastischer: "Eingeknickt" sei der Koalitionspartner, hieß es. Schon zum zweiten Mal binnen weniger Tage, nach dem geplatzten Traum der Steuersenkung.

Dienstag früh willigte die FDP im Koalitionsausschuss ein – nach langer hitziger Debatte, wie später aus Teilnehmer-Kreisen verlautete. Der FDP sei vor Augen gehalten worden, dass sie sich nicht gegen CDU, CSU und 80 Prozent der Bevölkerung stellen könne. Aus FDP-Fraktionskreisen hieß es hinterher etwas kleinlaut: Man überschätze die Macht der "15-Prozent-Partei-FDP", wenn man von ihr erwarte, sie stelle sich allein gegen Europas Polit-Elite.

Das heißt aber nicht, dass sich die Haltung der FDP grundsätzlich geändert hätte. Der finanzpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Volker Wissing, bestritt im Gespräch mit ZEIT ONLINE, dass es eine "programmatische Kehrtwende" in seiner Partei gebe. Würde man Finanztransaktionen zukünftig besteuern, würde man in Kauf nehmen, dass "die Märkte um Europa einen großen Bogen" machen. Frankfurt und Paris würden abschmieren, Washington und Singapur profitieren. Es sei "typisch deutsch", dass die linken Parteien nun Steuererhöhungen "wie Kampfhunde" fordern, sagt der FDP-Haushälter. Er meint damit in erster Linie die SPD, die ihre Zustimmung zum Euro-Rettungspaket am Freitag davon abhängig macht, wie konkret künftig die Finanzmärkte reguliert werden sollen. Meinen könnte er aber auch Teile der CDU und CSU. Dort war die Forderung nach einer Transaktionssteuer in den vergangenen Tagen immer lauter formuliert worden.

Wissing hat das so auch in der Fraktionssitzung gesagt – und angeblich großen Beifall erhalten. Andere Liberale sehen das ähnlich: Man dürfe nun nicht umfallen, sagt einer. Aber ist das mit der Entscheidung aus dem Koalitionsausschuss von heute morgen nicht de facto längst geschehen? Die Liberalen sehen das nicht so. Nach ihrer Lesart werde nun auf europäischer Ebene "geprüft", ob und wie was gehe. Prinzip: Schau mer mal. Die EU-Finanzminister würden zwar populäre Slogans gebrauchen, aber letztlich ihre Börsenstandorte nicht schädigen wollen, so die freidemokratische Analyse.