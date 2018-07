Wie schlimm es um die schwarz-gelbe Koalition derzeit bestellt ist, lässt sich am Montag wohl vor allem an den Dementis ablesen. Die Koalition habe eine klare Mehrheit und einen ebenso klaren Regierungsauftrag vom Wähler erhalten und den "werden wir erfüllen", lässt Bundesaußenminister und FDP-Chef Guido Westerwelle die Bürger via Bild-Zeitung wissen. "Diese Regierungskoalition hält bis 2013, da bin ich mir ganz sicher", verspricht Unions-Fraktionschef Volker Kauder bereits am Abend zuvor in der ARD. Und Regierungssprecher Christoph Stegmanns muss am Vormittag danach in der Regierungspressekonferenz erläutern, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht daran denke, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen und somit Neuwahlen auszulösen.

Dass derartige Klarstellungen nur ein dreiviertel Jahr nach dem Regierungsstart der einstigen Wunschpartner notwendig sind, zeigt vor allem: Die Koalition ist tatsächlich an einem neuen Tiefpunkt angekommen.

Die Liste der Streitthemen hat von der Bundespräsidentschaftskandidatur über Sparpaket und Wehrpflicht bis zur Dauerfehde um die Gesundheitsreform und die jüngsten Auseinandersetzungen um Staatshilfen für Opel eine kaum noch überschaubare Länge angenommen.

Zu allem Überfluss kamen dann am Wochenende auch noch Spekulationen über Rücktrittsabsichten von Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg (CSU) hinzu. Und schließlich und endlich bescheinigten Umfragen der Regierung, dass die Bevölkerung mehrheitlich nicht mehr an sie glaubt. Nur noch rund 40 Prozent meinen, dass die Koalition bis 2013 halten wird, haben die Meinungsforschungsinstitute Infratest und Emnid in Erfahrung gebracht.

Dabei kann man Angela Merkel diesmal noch nicht einmal den Vorwurf machen, dass sie – wie sonst häufig während Koalitionskrisen – ihr Heil im Schweigen gesucht hätte. Gleich mehrfach hatte die Kanzlerin in der vergangenen Woche an die Regierungsparteien appelliert, ihren Umgangston zu zivilisieren und Diskussionen über das Sparpaket einzustellen. Allein, diese Machtworte verhallten ohne Wirkung.

Am Montag wurde nun ein erneuter Anlauf unternommen, den Tiefpunkt zum Wendepunkt zu machen. In der Sitzung des Parteipräsidiums und des Vorstands habe "völlige Übereinstimmung" bestanden, dass es so nicht weitergehen könne, sagte CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe anschließend. Die Basis akzeptiere die gegenseitigen Beschimpfungen in der Koalition aus CDU, CSU und FDP nicht mehr.

Wie Teilnehmer berichteten, appellierte die Kanzlerin eindringlich an ihre Parteifreunde, die Diskussionen über das Sparpaket einzustellen. Unionsfraktionschef Kauder habe mit Blick auf die FDP zudem gemahnt, wenn man schon einen Koalitionspartner habe, müsse man den auch anständig behandeln. Damit dürfte er allerdings in erster Linie die CSU und weniger die CDU gemeint haben. Schließlich hatte das Dauerfeuer der Bayern gegen FDP-Gesundheitsminister Philipp Rösler den Koalitionsfrieden in den letzten Wochen schwer belastet, was schließlich zu den bekannten verbalen Entgleisungen ("Gurkentruppe", "Wildsau") führte, die nun allerseits als "unbürgerlich" gegeißelt werden.