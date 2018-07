Inhalt Seite 1 — Lindner richtet sich seine Partei ein Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Guido Westerwelle liest vom Papier ab. Das macht der FDP-Chef immer, wenn er sich nicht sicher fühlt und Fehler vermeiden möchte; in der Außenpolitik zum Beispiel – oder wenn es um sein politisches Überleben geht. "Wir wollen uns neues Vertrauen und neue Glaubwürdigkeit erarbeiten", liest Westerwelle also. Und dass die Koalition, deren Vizekanzler er ist, oft "zu zerstritten" und "zu wenig überzeugend" aufgetreten sei.

Hinter Westerwelle liegen mehrere Stunden "Krisenklausur", wie es ein Teilnehmer danach nennt. Den ganzen Sonntagabend und den halben Montag saß die Elite der Partei im Thomas-Dehler-Haus in Berlin-Mitte beisammen. Seit sie regiert, ist die FDP in den Umfragen von 15 auf fünf Prozent gefallen, sie hat die Regierungsmacht im größten Bundesland der Republik verloren und viel an Selbstbewusstsein eingebüßt. Entsprechend groß war der Redebedarf. Entsprechend hitzig ging es zur Sache. Kaum einer der etwa 70 Teilnehmer, der sich nicht an der Aussprache beteiligt hat.

Allerdings überstand Westerwelle sie unbeschadet, einigermaßen zumindest. Anders als im Vorfeld der Klausur zu lesen war, forderte während der Sitzung keiner der FDP-Granden Westerwelle auf, sich von mindestens einem seiner drei Ämter (Parteichef, Außenminister und Vizekanzler) zu trennen. Fast erleichtert betont Westerwelle hinterher selbst mindestens dreimal, dass kein Präsidiumsmitglied offen "diese Position" geäußert habe, sprich: seinen Kopf gefordert hat. Eine derartige Ämtertrennung sei auch in anderen Parteien nicht üblich, sagt Westerwelle zur Verteidigung. Sowohl CDU-Chefin Merkel als auch CSU-Chef Seehofer stünden bekanntlich persönlich in Regierungsverantwortung.

Kritik wurde aber dennoch an ihm geübt. Jede Klage über die schlechte Performance und die spärlichen Erfolge der Bundesregierung habe mehr oder weniger frontal auch auf ihn gezielt, sagt ein Westerwelle-Kritiker, der heute nicht zitiert werden will.

Der Frust ist Westerwelle natürlich nicht entgangen. Dass sich bei den Liberalen etwas ändern muss, ist offensichtlich. Fraglich nur, was? Vor dem Wochenende kursierten Meldungen, die schon von einiger Verzweiflung zeugten. Warum nicht den Spitzensteuersatz erhöhen und Reiche stärker belasten, schlugen einige Spitzenliberale vor. Das klang ähnlich abenteuerlich, wie wenn die Grünen in der Krise ihre Liebe zum Autobahnbau entdecken würden. Oder die Linke plötzlich den Öffentlichen Dienst bekämpfen würde.

Auch im Laufe der Klausurtagung kam das Thema Steuererhöhung auf. Zu "guten Debatten" gehöre nun mal dazu, dass "unterschiedliche Ansichten" geäußert werden, sagt Westerwelle hinterher. Dass er selbst die Idee für weniger gut hält, verhehlt er aber nicht. Seine Partei sei bereit, "neue Wege zu gehen", sagt er. Man halte aber an den "vereinbarten Zielen" fest. Man müsse "Form", "Stil" und "Tonlage" verändern. Die FDP halte aber "Kurs."

Was heißt das? Wie kann man neue Wege betreten und gleichzeitig Kurs halten? Gibt es nun eine neue liberale Agenda oder lediglich ein "Weiter so"?