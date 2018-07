Überschattet vom Koalitionsstreit über die Finanzmisere der gesetzlichen Krankenversicherung sind die Gesundheitsexperten von Union und FDP zu einer Klausur zusammengekommen. Sie wollen bei dem zweitägigen Treffen in Berlin Möglichkeiten ausloten, wie das 2011 drohende Defizit von elf Milliarden Euro oder mehr noch abgewendet werden kann. Dabei stehen sowohl Einsparungen als auch Mehrbelastungen für die Versicherten zur Diskussion.

Zuletzt war der Streit darüber vor allem zwischen CSU und FDP eskaliert. Die Schwesternpartei der CDU hat die Vorschläge von Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) für eine zusätzliche Pauschalprämie zuletzt kategorisch abgelehnt, selbst aber noch kein Sparkonzept vorgelegt. Deswegen war es zu heftigen gegenseitigen Beschimpfungen gekommen. Politiker beider Parteien bezeichneten sich gegenseitig als "Wildsau" und "Gurkentruppe".

Offenbar ist die CSU jetzt doch bereit, zusätzliche einkommensunabhängige Prämienzahlungen zu akzeptieren. Mit der bereits von vielen Kassen erhobenen Zusatzprämie gebe es bereits eine "einkommensunabhängige Verbeitragung", sagte CSU-Landesgruppenchef Hans-Peter Friedrich. "Ob und wie weit man sie nun weiter entwickeln kann, wird sich zeigen", fügte er hinzu.

Auch der Gesundheitsexperte der Partei, Johannes Singhammer zeigte sich offen für neue Verhandlungen. "Wir gehen mit dem festen Vorsatz in die Gespräche, zu Ergebnissen zu kommen", sagte er. Auf die Frage, ob Röslers Konzept einer einkommensunabhängigen Gesundheitsprämie gescheitert sei, antwortete er: "Streit bringt uns nicht weiter." Über Einnahmesteigerungen wolle man erst nachdenken, wenn Sparmaßnahmen und Effizienzgewinne nicht ausreichten.

Zuvor hatte CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt kategorisch abgelehnt, über das Prämienmodell weiter zu debattieren . "Dies ist nicht mehr Gegenstand der Klausurtagung", sagte er. Die FDP sieht das anders. Sie beharrt auf der Einführung der einkommensunabhängigen Pauschale. "Wir werden diese Modell weiterhin vertreten", sagte Gesundheitsstaatssekretär Daniel Bahr. Er nannte die Vorschläge gerecht , stabil und transparent. Damit könne das drohende Milliardendefizit im nächsten Jahr angegangen werden, "in dem es die Lasten fair auf Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Steuerzahler verteilt".

FDP-Generalsekretär Christian Lindner warnte die CSU davor, das Klima nicht durch "pauschale Vetos und unkonkrete Forderungen" zu belasten. "Die konzeptionellen Eckpunkte und die Sparvorschläge der FDP liegen vor", sagte er. Die der CSU werden mit Spannung erwartet." Die Klausurtagung der Gesundheitspolitiker sei "ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zu einer grundlegenden Reform".

Die bayerische FDP geht gar fest davon aus, dass die CSU im Streit über die Gesundheitspolitik einlenken wird. "Die CSU wird mittragen, dass wir den Einstieg in den Umbau des Gesundheitssystems schaffen. Dazu gehört auch der Einstieg in die Gesundheitsprämie", sagte der bayerische FDP-Fraktionschef Thomas Hacker. Die CSU werde einsehen, dass sie umsetzen müsse, was sie in den Koalitionsverträgen in Bayern und Berlin mit der FDP vereinbart habe. Hacker zeigte sich überzeugt, dass Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer und Gesundheitsminister Markus Söder "sehr zügig zurück ins Glied gehen".

Eine Einigung wird von dem bis Samstag dauernden Koalitionstreffen noch nicht erwartet; es sollen weitere Gespräche folgen.