An der Zeremonie im Park von Schloss Bellevue am Dienstagabend in Berlin nahmen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Guido Westerwelle (FDP) teil. Köhler verteidigte auf dem Empfang vor der Ehrung seinen viel kritisierten Rückzug aus dem Amt, wie aus dem Präsidialamt verlautete: "Ich habe die Entscheidung getroffen, die ich für richtig hielt und weiterhin halte", sagte er demnach. "Zu den Gründen meines Rücktritts habe ich mich bereits öffentlich geäußert. Dem ist von mir nichts hinzuzufügen", sagte Köhler und unterstrich weiter: "Respekt und Wahrhaftigkeit sollen in der politischen Kultur unseres Landes einen festen Platz behalten ... . Es war mir eine Ehre, Deutschland zu dienen."

Zuvor hatte er sich von seinen Mitarbeitern verabschiedet. Im Schloss Bellevue bedankte sich der 67-Jährige in einer kurzen Rede für die "wunderbare Unterstützung in den vergangenen sechs Jahren". Man könne stolz sein auf die Arbeit des Präsidialamtes. Weitere Erläuterungen zu seinem überraschenden Rücktritt Ende Mai machte Köhler auch vor den etwa 120 Mitarbeitern nicht.

Der amtierende Bundespräsident, der Bremer Bürgermeister Jens Böhrnsen (SPD), hatte vor Beginn des Großen Zapfenstreichs zu einem Empfang zu Ehren Köhlers geladen. In seiner Rede vor den etwa 200 Gästen würdigte Böhrnsen nach Angaben aus dem Präsidialamt die Verdienste seines Vorgängers. Dieser habe dem Amt des Bundespräsidenten seinen "ganz unverwechselbaren Stempel" aufgedrückt, habe offen sein wollen und "notfalls unbequem". "Sie haben wichtige Fragen gestellt, und haben infrage gestellt, was fragwürdig war. Die Bürgerinnen und Bürger waren Ihnen dankbar dafür."

Gegen 22 Uhr trat Köhler dann zum Abnehmen des Großen Zapfenstreichs auf den Rasen vor dem Schloss Bellevue. Begleitet wurde er von Böhrnsen, Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und dem Bundeswehr-Generalinspekteur Volker Wieker. Vor der eigentlichen Zeremonie spielte der Stabsmusikchor mehrere von Köhler gewünschte Stücke, darunter den St. Louis Blues , den der ehemalige Präsident des Internationalen Währungsfonds (IWF) möglicherweise in Erinnerung an seine Zeit in den USA wählte. Während des gesamten Zeremoniells zeigte sich Köhler bewegt und zugleich gefasst.

Der Große Zapfenstreich ist die höchste Form militärischer Ehrerweisung durch deutsche Soldaten. Die Zeremonie besteht aus dem "Locken" der Spielleute, dem Auftritt des Musikkorps und der berittenen Truppen, einem Gebet und dem Abspielen der Nationalhymne. Auch Köhlers Vorgänger im Amt des Bundespräsidenten, Johannes Rau, war vor sechs Jahren mit dem militärischen Zeremoniell verabschiedet worden.

Köhler war am 31. Mai nach sechsjähriger Amtszeit überraschend zurückgetreten, er hatte dies mit der Kritik an seinen Äußerungen zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr begründet. Regulär wäre seine zweite Amtszeit erst im Mai 2014 geendet. Als Nachfolge-Kandidaten stehen nun am 30. Juni in der Bundesversammlung der niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff (CDU) als Kandidat von Schwarz-Gelb , der ehemalige DDR-Bürgerrechtler Joachim Gauck für Rot-Grün sowie die von der Linkspartei ins Rennen geschickte frühere Journalistin Luc Jochimsen zur Wahl.