Nordrhein-Westfalen wartet weiter auf eine neue Regierung: Nach rund zehnstündigen Beratungen sind die Sondierungen von SPD, Grünen und FDP über eine Ampel-Koalition gescheitert. Vergeblich hatten sie nach Möglichkeiten für die Bildung einer tragfähigen Regierung gesucht. Damit ist in Düsseldorf neben einer Großen Koalition nur noch eine rot-grüne Minderheitsregierung denkbar, letzte Option wären Neuwahlen.

FDP-Landeschef Andreas Pinkwart sah die Differenzen vor allem beim Thema Schulpolitik und dabei vor allem zwischen seiner Partei und den Grünen. "Die FDP-Verhandlungsgruppe hat, ähnlich wie die Grünen, keine hinreichend tragfähige Grundlage erkennen können, um in Koalitionsverhandlungen eintreten zu können", sagte er nach den rund zehnstündigen Beratungen. Pinkwart bedauerte, dass es nicht gelungen sei, Brücken zu bauen. "Ich hatte bei Frau Kraft das gute Gefühl, dass sie einen Anlauf nehmen wollte, ob man nicht darüber weiterreden könnte", bescheinigte er der SPD-Landeschefin. Bei den Grünen sei dies nicht der Fall gewesen.

Zugleich bekräftigte Pinkwart, dass der überwiegende Teil der Gespräche zwischen Rot-Grün und FDP sehr fair gewesen sei. In der letzten Beratungsstunde allerdings habe es sich nicht mehr um Dreiergespräche gehandelt, "sondern um Zwei-plus-Eins-Gespräche". Solche Gespräche habe die FDP nicht führen wollen.

Pinkwarts Verhandlungspartnerinnen, SPD-Spitzenkandidatin Hannelore Kraft und Grünen-Fraktionschefin Sylvia Löhrmann, gaben die Schuld für das Scheitern der Gespräche vor allem der FDP. Sie beklagten, dass diese keine einheitliche Verhandlungsposition gehabt habe. Dies sei am unterschiedlichen Verhandlungsklima in der großen Gruppe und in einer separaten Gruppe der drei Verhandlungsführer deutlich geworden. "Die Gesprächs- und Bewegungsbereitschaft, die Herr Pinkwart uns offenbart hat, war in der großen Gruppe nicht so eindeutig gegeben", sagte Löhrmann. "Teile der Gruppe waren froh, wenn klar war, da gibt es Dissens", warf sie den Liberalen vor. "Wenn Pinkwart zugestimmt hat, wurde da mimisch und gestisch heftig widersprochen."

In der FDP-Landtagsfraktion gab es von Anfang an starke Vorbehalte gegen eine Ampel. Neben der Schulpolitik sei man auch beim Klimaschutz und beim wirtschaftlichen Aktionsradius der Kommunen nicht zusammengekommen, berichtete Löhrmann.

Kraft, für die eine Ampel-Koalition die einzige sichere Möglichkeit gewesen wäre, zur Ministerpräsidentin gewählt zu werden, bedauerte den Abbruch der Verhandlungen. "Wir haben an

nicht unerheblichen Stellen Bewegung gezeigt", sagte die SPD-Politikerin. Ihre Partei habe zu Beginn der Sondierungen durchaus das Gefühl gehabt, dass eine Ampel zustande kommen könnte. Leider habe die FDP aber "keine wirkliche Zielperspektive" gehabt. Die Freidemokraten seien auch nicht bereit gewesen, am Vormittag weiter zu reden.

Die Regierungsbildung in Düsseldorf ist wegen des knappen Ausgangs der Landtagswahl vor einem Monat überaus kompliziert . Zwar wurde die bisherige CDU/FDP-Regierung klar abgewählt, Rot-Grün fehlt aber im neuen Landtag ein Mandat zur absoluten Mehrheit.

Die SPD hat nun sämtliche infrage kommenden Sondierungsoptionen ausgeschöpft. Zunächst hatten SPD und Grüne Gespräche mit der Linken über ein rot-rot-grünes Bündnis für gescheitert erklärt. Anschließend waren auch drei Sondierungsgespräche zwischen CDU und SPD über eine Große Koalition ohne entscheidenden Durchbruch geblieben.

Die Weichen für das weitere Vorgehen der Sozialdemokraten soll nun der SPD-Landesvorstand in einer Sitzung am Nachmittag stellen. Dabei wird Klarheit darüber erwartet, ob die SPD-Unterhändler nun die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU anstreben. Kraft wollte nicht verraten, ob sie ihrem Landesvorstand empfehlen will, Koalitionsverhandlungen mit der CDU aufzunehmen. Sie sagte lediglich: Man werde "die Ergebnisse aller Sondierungen" bewerten.

Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, der seit der Konstituierung des Landtags am Mittwoch nur noch geschäftsführend im Amt ist, dringt auf neue Gespräche über eine Große Koalition. "Nordrhein-Westfalen braucht jetzt eine stabile Regierung", sagte der CDU-Politiker der Bild -Zeitung. Wie das Blatt weiter berichtet, habe er Entgegenkommen in der Schulpolitik angedeutet. Dieses Themenfeld ist zwischen SPD und CDU besonders umstrittenen.