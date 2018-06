Die Chancen von Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) Horst Köhler als Bundespräsidentin nachzufolgen, sind offenbar deutlich gesunken. Stattdessen gilt nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa nun der niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff (CDU) als Favorit. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, berichtet die Agentur unter Berufung auf Koalitionskreise.

Den Berichten zufolge soll sich Wulff selbst ins Spiel gebracht haben. Bei einem Auftritt in Niedersachsen äußerte er sich allerdings erneut ausweichend zu seinen Chancen. "Ich fühle mich wohl als Ministerpräsident", sagte er in Cuxhaven, von wo er weiter nach Berlin reist. "Vielleicht weiß ich ja heute Abend mehr." Dann berät Kanzlerin Angela Merkel mit den Unions-Ministerpräsidenten. Dabei könnte die CDU-Chefin ihre Entscheidung über die Köhler-Nachfolge präsentieren. Formal entscheiden die Parteigremien über den Kandidaten.

"Der Gedankenprozess ist weit gediehen", hieß es am Mittag in Koalitionskreisen. Aus der CSU wurde bereits Zustimmung zu seiner Kandidatur signalisiert. Nun müsste kurzfristig ein Nachfolger in Niedersachsen gefunden werden.

"Die Gespräche werden konstruktiv geführt", sagte auch FDP-Chef Guido Westerwelle. Es gebe keinen Zweifel daran, dass die Koalition einen gemeinsamen Kandidaten nominieren werde, betonte der Außenminister und Vizekanzler. Westerwelle trifft sich noch mit den Vize-Ministerpräsidenten der FDP, um mit ihnen über die Präsidenten-Nachfolge und das Sparpaket zu beraten. Die Liberalen hatten Merkel freie Hand für die Entscheidung gegeben.

In den vergangenen Tagen war Arbeitsministerin von der Leyen wiederholt als mögliche Nachfolgerin Köhlers genannt worden. Den Berichten zufolge gibt es aber in der Union Widerstände gegen sie, vor allem von Seiten der Ministerpräsidenten. Zudem wäre sie in ihrem Schlüsselressort schwer zu ersetzen, hieß es. Weitere Bedenken formulierte FDP-Fraktionsvize Jürgen Koppelin: "Sie ist in bestimmten Bereichen durchsetzungsfähig, aber für die jüngere Generation ein 'Antityp'", sagte er im NDR Info-Radio .

Am 30. Juni soll das neue deutsche Staatsoberhaupt von der Bundesversammlung – bestehend aus 622 Bundestagsabgeordneten und 622 Ländervertretern – gewählt werden. Neben Wulff und von der Leyen sind auch noch weitere Politiker im Gespräch, darunter Finanzminister Wolfgang Schäuble und Bundestagspräsident Norbert Lammert (ebenfalls beide CDU).

Die schwarz-gelbe Koalition will die Köhler-Nachfolge bis zum Wochenende regeln. Am Sonntag und Montag berät das Bundeskabinett bei einer Klausur im Kanzleramt über die Sparpläne. Merkel hatte angekündigt, eine Persönlichkeit zu finden, die "eine Chance hat, von allen akzeptiert zu werden". Grünen-Chef Cem Özdemir nimmt sie hier beim Wort und warnte: "Frau Merkel ist aufgefordert, hier nicht Parteipolitik zu machen."