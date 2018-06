Eigentlich ist alles ganz simpel: In der vergangenen Woche präsentierte die schwarz-gelbe Koalition ihren Kandidaten, den niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff . Rot-Grün nominierte einen eigenen Kandidaten, den ehemaligen Chef der Stasi-Unterlagenbehörde, Joachim Gauck . Das Regierungslager wird für Wulff stimmen, die Opposition (minus Linkspartei) für Gauck.

Doch ist es wirklich so einfach? Immerhin war die Nominierung von Gauck ein echter Coup von SPD und Grünen, der mittlerweile auch etliche Liberale an der Nominierung Wullfs zweifeln lässt . Könnte es gar sein, dass am 30. Juni, wenn die Bundesversammlung zusammentritt, einige Schwarz-Gelbe Wulff die Stimme verweigern? Möglich ist das durchaus, doch wird der Niedersachse dennoch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit Horst Köhlers Nachfolger. Denn die schwarz-gelbe Mehrheit in der Bundesversammlung ist zu groß, als dass die Wahl Wulffs tatsächlich in Gefahr geraten könnte – zumal die Linke eher nicht für Gauck stimmen wird.

Dennoch ist das Duell spannend, denn eines ist klar: Scheitert Wulff, scheitert auch Schwarz-Gelb. Es wäre wohl das Ende dieser Regierung.

Abseits der politischen Machtspiele ist auch die Debatte um die Direktwahl des Bundespräsidenten wieder aufgeflammt. Die wird es auf absehbare Zeit nicht geben, aller Forderungen zum Trotz. Dennoch wird schon eifrig Stimmung gemacht, gerade im Netz. Auf Twitter wird das Hashtag #mygauck durchgereicht und auch das eigentlich auf Ursula von der Leyen gemünzte Schlagwort #notmypresident wird zahlreich verwendet.



