Inhalt Seite 1 — Wulff sieht sich von Medien ignoriert Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Christian Wulff, Niedersachsens Ministerpräsident und Kandidat von Union und FDP für das Amt des Bundespräsidenten, warf den Medien vor, den Anteil der Stimmen aus dem Regierungslager für den rot-grünen Konkurrenten Joachim Gauck zu überhöhen. "Es sind im Moment vier Liberale, die erklären, Gauck zu wählen. Wenn ich die Medien verfolge, habe ich den Eindruck, es könnten auch 400 sein", sagte Wulff.

Die Medien, klagte Wulff, gäben das Stimmungsbild falsch zugunsten des Theologen und früheren DDR-Bürgerrechtlers Gauck wieder. Obwohl der in Umfragen mit leichtem Vorsprung vorn liegt, fühlt sich Wulff nicht als zweite Wahl. "Da sehe ich nicht das, was vermittelt wird, diese überwältigende Zustimmung."

Die Medien würden jenen, die gegen den Strom schwimmen, die größte Bedeutung beimessen. "Die anderen, die ihre Entscheidungen im Mainstream verkünden, fallen ins mediale Loch und werden nicht vermittelt." Zu denen zählt der schwarz-gelbe Kandidat sich selbst. "Ich finde es gut, wenn nicht nur Alphatiere auf der politischen Bühne sind. Die Zukunft gehört den Sanftmütigen."

"Die Zukunft gehört den Sanftmütigen." Koalitionskandidat Christian Wulff

Wulff spielte die Bedeutung der Wahl für die Koalition herunter. Am 30. Juni stünde keine Schicksalswahl für Schwarz-Gelb an, sondern "eine Entscheidung zwischen Joachim Gauck und mir". Man dürfe dies nicht mit anderen Fragestellungen beschweren.

Zugleich räumte er die Aussichtslosigkeit dieses Unterfangens ein. Natürlich werde die Wahl in der Öffentlichkeit danach interpretiert, wer sich mit welchem Kandidaten durchsetze. "Wenn man nicht naiv sein will, ist das natürlich ein politisches Signal dafür, wer in welchem Moment wie politisch kraftvoll ist, was er durchbringt, was er durchsetzt."

Die Tonlage der Auseinandersetzung um Gauck und Wulff wurde unterdessen sachlicher. Aus Union und FDP gab es keine neuen persönlichen Angriffe gegen Gauck. Auch SPD und Grüne verzichteten am Montag auf direkte Kritik an Wulff.