Kurz vor der Wahl des Bundespräsidenten gibt es atmosphärische Störungen zwischen den CDU/FDP-Landesregierungen in Hannover und Stuttgart. Dabei geht es um das Verhalten des schwarz-gelben Präsidentschaftskandidaten Christian Wulff (CDU) beim Kauf einer CD mit Daten von Steuerbetrügern.



In Kreisen der baden-württembergischen Koalition wird angezweifelt, dass Wulff – wie er behauptet – nichts von diesem Erwerb gewusst habe. Nun drohen Mitglieder der Südwest-CDU mehr oder weniger offen, baden-württembergische Wahlfrauen und -männer könnten Wulff bei der Präsidentenwahl am kommenden Mittwoch die Stimme versagen: "Damit steigt die U-Boot-Gefahr."

Wulff muss ohnehin fürchten, wegen Sympathien für seinen rot-grünen Gegenkandidaten Joachim Gauck auch im eigenen Lager zumindest im ersten Wahlgang der Bundesversammlung nicht genügend Stimmen für eine absolute Mehrheit – er braucht 623 Stimmen – zu erhalten.



Niedersachsen hatte Anfang Juni die CD mit gestohlenen Steuer-Daten gekauft und damit die schwarz-gelbe Regierung in Stuttgart brüskiert. Denn die CD war zuvor den Behörden in Baden-Württemberg angeboten worden – Mappus hatte den Erwerb aus rechtlichen Gründen, aber auch auf Druck der FDP abgelehnt .