Oppositionspolitiker verlangen von der Bundesregierung die volle Aufklärung über den Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan. Grund für die Zweifel von SPD, Grünen und der Linkspartei an der Informationspolitik von Außen- und Verteidigungsministerium sind die Enthüllungen des Internetportals Wikileaks , das rund 90.000 Geheimdokumente über den Krieg am Hindukusch veröffentlicht hatte. Darin geht es auch um das Einsatzgebiet der Bundeswehr im Norden des Landes und um die US-amerikanische Task Force 373 , die im Bundeswehrlager in Masar-i-Scharif und damit im deutschen Zuständigkeitsgebiet stationiert ist.

"Die Details zur Sicherheitslage im deutschen Einsatzgebiet und zu Vorgängen um die US-Spezialeinheit Task Force 373 lassen die positive Regierungserklärung des Außenministers fragwürdig erscheinen", sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Rolf Mützenich, der Berliner Zeitung . Die Regierung müsse nun klären, ob die Aktionen der US-Armee durch das Isaf-Mandat völkerrechtlich gedeckt seien.

Mützenich machte deutlich, dass die SPD ihre Zustimmung zur Verlängerung des Afghanistan-Mandats im März 2011 davon abhängig machen will, wie umfassend die Regierung die Details aus den veröffentlichten Geheimpapieren aufklärt. Die SPD werde die Regierung "in den Ausschüssen intensiv befragen und mit den Informationen konfrontieren", sagte der außenpolitische Sprecher.

Auch die Vorsitzende der Linken, Gesine Lötzsch, hält eine Überprüfung und Neuabstimmung der Afghanistan-Mandate der Bundeswehr für notwendig. "Es wird immer klarer, dass in Afghanistan Krieg herrscht, wie wir es von Anfang an gesagt haben", sagte sie. Bei der Verabschiedung der Afghanistan-Mandate hätten nicht alle Informationen vorgelegen, die jetzt verfügbar seien.

Dieser Meinung ist auch der Verteidigungsexperte der Grünen, Omid Nouripour. Der Saarbrücker Zeitung sagte er, die Dokumente zeichneten "ein noch dramatischeres Sicherheitsbild von der Lage am Hindukusch". Wichtige Details seien den Parlamentariern vorenthalten worden. "Woche für Woche erhalten wir von der Bundesregierung eine Unterrichtung zur Sicherheitslage in Kundus, aber ich finde trotzdem zahlreiche Vorfälle in den Papieren, von denen ich noch nie etwas gehört habe." Dabei habe die Bundesregierung stets betont, die Amerikaner würden bestens informiert über das, was sie im Norden tun.

Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hatte dagegen gesagt, viele Inhalte der veröffentlichten Dokumente seien "nicht gänzlich überraschend". Auch die Existenz der Task Force 373 sei "jedem Informierten" und auch Fachjournalisten über Jahre hinweg bekannt gewesen.

Nach Angaben des Ministeriums beteiligen sich deutsche Soldaten im Gegensatz zur US-Einheit auch nicht an gezielten Tötungen. Deutschland habe sich hier eine Selbstbeschränkung auferlegt. Verdächtige würden von der Bundeswehr nur mit dem Ziel auf die Nato-Fahndungsliste gesetzt, sie gefangen zu nehmen – und nicht zu töten. Komme es bei der Gefangennahme allerdings zu Kämpfen, könne es geschehen, dass Verdächtige dabei getötet würden.

Die USA dagegen bedienen sich in Afghanistan nach den Worten eines Ministeriumssprechers durchaus des Instruments der gezielten Tötung. Dies sei als Möglichkeit im Regelwerk der Nato für den Isaf-Einsatz auch vorgesehen. Dies werde beispielsweise dann vom Völkerrecht als verhältnismäßig zugelassen, wenn es um wichtiges Führungspersonal der Aufständischen gehe, das nicht anders unschädlich gemacht werden könne. "So handeln eben auch hier in diesem speziell diskutierten Fall die Amerikaner", sagte der Sprecher. Grundlage des Einsatzes von Spezialkräften könnten auch deutsche Aufklärungsergebnisse sein.