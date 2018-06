Entschlossen klangen die Koalitionäre nach der aus ihrer Sicht knapp überstandenen Bundespräsidentenwahl . Die Kanzlerin bekundete, so gehe es nicht weiter mit dem Koalitionsklima; Querulanten werde sie sich ab sofort "persönlich vornehmen" . Guido Westerwelle versprach, die Regierung werde sich mit Dingen befassen, die "für die Menschen wirklich wichtig" sind. Und immer wieder die Forderung, Merkel solle öffentliche Quertreibereien bestrafen.

Und dennoch gibt es neue öffentliche Kritik aus den eigenen Reihen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Wolfgang Böhmer (CDU) riet der Kanzlerin zu einem anderen Führungsstil. "Eine Koalitionsregierung kann man nicht so führen wie einen Familienbetrieb", sagt Böhmer. Die Zusammenarbeit mit FDP und CSU, die er als "sektorale" und "regionale Klientelpartei" bezeichnete, sei gegenwärtig offenbar schwieriger als die Kooperation mit der SPD in der großen Koalition.

Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) kritisierte die Kanzlerin. Genauer deren abwiegelnde Haltung in der Diskussion über die angestrebte Verlängerung der Laufzeiten für Atommeiler. "Ich bin Anhänger der These, dass man Wahlversprechen nach der Wahl auch umsetzen sollte", sagte der Stuttgarter Regierungschef.

Auch aus der FDP kommt erneut Kritik. Niedersachsens Landesvize Jörg Bode (FDP) rät Merkel, sie müsse "inhaltlich stärker Farbe bekennen". An der Bildung einer rot-grünen Koalition in NRW sei deutlich geworden, "dass es nichts bringt, alle Entscheidungen hinauszuzögern, weil man meint, man könne sie den Bürgern nicht zumuten."

Zuvor hatte auch Hamburgs Regierender Bürgermeister Ole van Beust (CDU) empfohlen, Merkel müsse auch mal "mit der Faust auf den Tisch" hauen. Sein schleswig-holsteinischer Amtskollege Peter Harry Carstensen (CDU) riet der Kanzlerin und CDU-Chefin, Fehlverhalten deutlich anzusprechen.

Wieder kam auch die Forderung nach Sanktionen in der Koalition auf den Tisch. CDU-Vorstandsmitglied Elmar Brok rief Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer sowie FDP-Chef Guido Westerwelle auf, einen Verhaltenskodex für den Umgang miteinander in der Koalition zu vereinbaren. "Wer andauernd Beschlüsse zerredet und den politischen Partner persönlich angreift, muss mit Sanktionen der Koalitionsspitze rechnen", verlangte Brok.

Beispielsweise hätte die bayerische Familienministerin Christine Haderthauer (CSU), die einen Vergleich zwischen der Politik der FDP und der chilenischen Diktatur unter Augusto Pinochet gezogen hatte, aus seiner Sicht sofort zurücktreten müssen.

Schwarz-Gelb ist in Umfragen nicht zuletzt wegen andauernder Querelen, gegenseitiger Beschimpfungen und Auseinandersetzungen in Sachthemen in der Gunst der Bürger unter 40 Prozent gefallen . Die FDP liegt unter fünf Prozent.