Sparen, sparen, sparen, so lautet die Devise für den Finanzpolitiker Wolfgang Schäuble. Auch wenn einzelne Minister, allen voran offenbar Wirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP), mit dem Finanzressortchef hart um die Etatkürzungen ihrer Häuser ringen , ist das Milliarden-Sparpaket der schwarz-gelben Bundesregierung beschlossene Sache. Von Steuersenkungen ist dabei keine Rede. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte nach der Wahlniederlage für Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen im Mai diesen auf absehbare Zeit eine eindeutige Absage erteilt.

Nun aber erneuert die FDP ihre Forderung nach raschen Steuererleichterungen. Entwicklungsminister Dirk Niebel, ein Vertrauter von FDP-Chef Guido Westerwelle, verwies in der Rheinischen Post auf die etwas bessere Konjunktur , die auch von neuen Daten aus der Industrie bestätigt werden. So berichten Deutschlands Maschinen- und Anlagenbauer von vollen Auftragsbüchern und erwarten für das Gesamtjahr ein Produktionsplus. Von Stagnation geht der Branchenverband VDMA nicht mehr aus, sondern erhöhte seine Produktionsprognose für 2010 auf real plus drei Prozent.

Für den früheren FDP-Generalsekretär Niebel spielt bei seiner Forderung aber auch noch etwas anderes eine Rolle: der Ehrgeiz seiner Partei, aus dem Umfragetief herauszukommen . "Wir brauchen die Entlastung vor der nächsten Bundestagswahl, damit die Leute wissen, was wir Gutes für sie getan haben", sagte er.

Um das Vorhaben gegenzufinanzieren, will Niebel den gesamten Katalog der reduzierten Mehrwertsteuersätze überprüfen, in dem auch der seit Jahresbeginn geltende ermäßigte Satz für Hotelübernachtungen enthalten ist. "Dass wir den reduzierten Satz für Hotels isoliert eingeführt haben, statt ihn in das Gesamtkonzept zu integrieren, war ein politischer Fehler", sagte Niebel und bekräftigte damit frühere Aussagen von FDP-Generalsekretär Christian Lindner .

Mit seinen Forderungen nach weiteren Steuersenkungen sieht sich Niebel in bester Gesellschaft . Auch sein Parteikollege Brüderle hatte trotz der Ankündigung der Kanzlerin immer wieder betont, dass geringere Steuern noch in der bis 2013 dauernden Legislaturperiode möglich seien. "Die im Koalitionsvertrag vereinbarten Steuersenkungen sind nicht aufgehoben, sondern nur auf der Zeitachse verschoben", hatte Brüderle gesagt.

Zuletzt wollten die Freidemokraten Bürger und Firmen ab 2012 um 16 Milliarden Euro entlasten. Allerdings muss der Bund allein dieses Jahr mehr als 60 Milliarden Euro an neuen Schulden aufnehmen.