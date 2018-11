ZEIT ONLINE begleitet fünf junge Abgeordnete, die im September neu in den Bundestag gewählt wurden. Hier finden Sie die bisherigen Teile der Langzeit-Serie.

Peter Tauber (CDU), "immer am Limit" in Berlin

Peter Tauber ist Frühaufsteher. Oft betritt der 35-jährige CDU-Politiker schon um sieben Uhr morgens sein Abgeordnetenbüro im Jakob-Kaiser Haus. Nur dann findet er die Ruhe, sich auf den Tag vorzubereiten. Schließlich kommen um acht Uhr schon seine Mitarbeiter: die Sekretärin und der wissenschaftliche Referent. Von da an ist es hektisch. Das Telefon klingelt, die Kaffeemaschine zischt, Türen schlagen.

Tauber hat um 8:30 Uhr geladen. Mit ausgebreiteten Armen führt er durch sein Büro. Ein kurzer Rundgang: Die drei Zimmer sind winzig, mehr als ein Schreibtisch passt jeweils kaum rein. Aber Tauber ist froh, hier gelandet zu sein. Zuerst hieß es, er müsse ins Abgeordnetenbüro Unter den Linden 50, wo viele Bundestagsneulinge untergebracht sind. Dort sind zwar die Zimmer größer. Aber die Wege zu den Ausschüssen, zum Plenarsaal oder zur Kantine sind weiter. Als ein Büro frei wurde, konnte Tauber nachrücken. Jetzt sitzt er "mit den wichtigen Kollegen" im selben Flur, wie er es zufrieden nennt.

Das Büro hat er inzwischen gut gefüllt. Auf seinem Schreibtisch türmen sich die Stapel. Ordner, Akten, dazwischen: mindestens 50 Aufkleber von Messi, Christiano Ronaldo und anderen Fußballstars. Tauber sammelt Panini-Bildchen, seit der WM 86 in Mexiko macht er das. Die Doppelten tauscht er aber nicht wie früher mit Schulfreunden, sondern mit anderen jungen Abgeordneten. Einer der "wenigen Momente von überparteilichem Austausch".

Es ist ein heißer Morgen, Anfang Juli, auch für Politiker beginnen jetzt die Sommerferien. Tauber will aber noch mindestens eine Woche in Berlin bleiben und schon vor Ende der Sommerpause zurückkommen. Vieles ist liegen geblieben. Die ersten zehn Monate als Abgeordneter waren stressiger als erwartet. "Ich könnte 24 Stunden am Tag mit dem verbringen, was alles auf mich einprasselt."

Die Arbeit in den Fachausschüssen, den Arbeitsgruppen, im heimischen Wahlkreis, die vielen Parteitreffen – all das schlaucht und verlangt eine permanente Vorbereitung. Dazu kommen die neuen Medien. Fast täglich twittert , bloggt oder live-chattet Tauber. Eigentlich will er auch schon lange einen Aufsatz zu seinem Fachgebiet, der Familienpolitik, verfassen. Aber oft ist er abends, zu "platt", um noch irgendwas Geistreiches zu formulieren. An das "hohe Niveau" musste er sich erst einmal gewöhnen, seufzt er. In Berlin müsse man "immer am Limit" sein, sonst verlieren die "wichtigen Gesprächspartner" schnell das Interesse an einem. "An Abgeordneten gibt's ja keinen Mangel."

Was aber auch Vorteile hat. Tauber genießt inzwischen die Anonymität in Berlin. Schuld ist der schlechte Ruf der Bundesregierung. "Ich kann in Hanau nicht mehr weggehen", ohne dass ihn jemand auf Westerwelle, Merkel oder Seehofer anspricht. Selten freundlich.

Ständig muss er sich rechtfertigen, stellvertretend für die Kanzlerin und ihre Minister: für das Sparpaket, für die Hilfe für Griechenland, für den Hotel-Rabatt. Vor der Bundespräsidentenwahl bekam er etliche E-Mails, in denen Bürger aus seinem Wahlkreis ihn aufforderten, den rot-grünen Kandidaten Joachim Gauck zu wählen. Vielen hat er dann zurückgeschrieben: es gebe ein freies Mandat und viele gute Gründe für Christian Wulff.

Na klar, das Werben um Verständnis, sei Teil seines neuen Jobs. Das hat Tauber verinnerlicht, auch wenn er nicht von jedem Regierungs-Beschluss überzeugt ist. Nach außen vertritt er ihn. "Mit Disziplin und Pflichtbewusstsein", wie er es nennt. Von vielen älteren Kollegen würde er sich das auch wünschen. Überhaupt, die Jungen im Bundestag könnten am wenigsten für das miese Image von Schwarz-Gelb. Sie ärgert, beteuert Tauber, die weit verbreitete öffentliche Streit- und Profilierungslust. So werde jeder Regierungsbeschluss von vornherein zerredet.

Sich dagegen zu wehren, ist nicht leicht. Wie kritisiert man die andauernde Kritiklust der Kollegen? Ohne dass man sich dabei selbst in den Chor der Lästermäuler und Schlechtredner einreiht? Auch intern hält er sich noch zurück. In den Fraktionssitzungen meldet er sich selten bis nie zu Wort. Dazu gebe es "keine Veranlassung". Was er damit meint: Wer hier wann reden darf, gehorcht ungeschrieben Gesetzen. Neulinge stehen in der Hierarchie weit hinten.

Im Parlament hat er sich dagegen schon einen gewissen Ruf erarbeitet, mit Zwischenrufen. Politiker der Linkspartei bezeichnen ihn als rechten Hardliner. "Ihr seid rot lackierte Faschisten", schleuderte er ihnen einmal während einer hitzigen Plenarsitzung entgegen. Es ging um die Ankündigung der Familienministerin Kristina Schröder, künftig auch den Linksextremismus stärker bekämpfen zu wollen. Tauber verteidigte seine hessische Parteifreundin. Ihr war vorgeworfen hatte, die CDU würde im Osten mit Nazis paktieren.

"Das war ein Reflex", sagt Tauber. Er schwankt zwischen Reue und Stolz über diesen Vorgang, der in seiner Lokalpresse ausführlich diskutiert worden ist – und ihm eine (bisher folgenlose) Anzeige wegen Volksverhetzung einbrachte. Ein bisschen sei er danach schon über sich selbst erschrocken. "Das hättest du dir verkneifen können", sagt er. Andererseits stehe er zu seiner Meinung. Ihn ärgere die Verharmlosung linksextremer Gewalt. Außerdem hätte auch schon der Sozialdemokrat Kurt Schumacher die Kommunisten als "rot lackierte Faschisten" bezeichnet. Er, Tauber, sehe das eben ähnlich.

Baut man so Frust ab, indem man den politischen Gegner verunglimpft? Tauber klopft sich auf den Bauch. Es gibt noch andere Mittel zur Stressbewältigung. Seit er in Berlin ist, hat er drei Kilo zugenommen. Die Cola oder die Currywurst seien eben die einzigen Freuden an langen Sitzungs-Tagen. Im Urlaub will er nun eine Woche lang Fahrrad fahren, um abzunehmen und runterzukommen.