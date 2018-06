Der Landtag in Hannover hat den bisherigen CDU-Fraktionschef David McAllister zum neuen Ministerpräsidenten Niedersachsens gewählt. Der 39-Jährige erhielt 80 von 148 abgegebenen Stimmen. Gegen ihn stimmten 67 Abgeordnete. Die schwarz-gelbe Koalition in Niedersachsen verfügt über 81 der insgesamt 152 Mandate im Landesparlament. Damit verweigerten zwei Abgeordnete der schwarz-gelben Koalition McAllister ihre Stimmen.

McAllister, der auch CDU-Landesvorsitzender ist, tritt die Nachfolge von Christian Wulff an, der am Vorabend von der Bundesversammlung in Berlin im dritten Wahlgang zum neuen Bundespräsidenten gekürt worden war.

McAllister ist ein langjähriger Vertrauter Wulffs. Der gelernte Rechtsanwalt gehört dem Landesparlament seit 1998 an und führte seit 2003 die CDU-Fraktion.

Nach der Wahl muss nun der Landtag noch die neun Minister der Landesregierung in ihren Ämtern bestätigen. Am Mittag will der neue Ministerpräsident eine erste Regierungserklärung abgeben. Zur gleichen Zeit soll Björn Thümler von der CDU-Fraktion zum neuen Vorsitzenden gewählt werden.