Normalerweise muss man einem CDU-Politiker nur das Stichwort Linkspartei zurufen, schon fängt er bereitwillig an zu schimpfen: Kommunisten, Extremisten, Staatsfeinde, und so weiter. In diesen Tagen in Nordrhein-Westfalen ist das anders. Da beißen sich viele Christdemokraten lieber auf die Zunge, als öffentlich etwas Negatives über die Linken zu sagen. Man will niemanden verstimmen, ist man doch auf ihre Stimmen angewiesen.

Es geht um die Wahl des Landtagspräsidenten, die an diesem Dienstagnachmittag ansteht. Und nebenbei geht es um die Zukunft in Düsseldorf, die Linke, CDU und FDP gemeinsam in der Opposition verbringen werden, nachdem alle drei Parteien erfolglos mit SPD und Grünen sondiert haben. Zusammen verfügen CDU, FDP und Linke mit 91 Stimmen über die absolute Mehrheit im Landtag.

Wir halten die parlamentarischen Regeln ein, erwarten aber, dass andere das auch tun. Linken-Fraktionschef Zimmermann

Die CDU hat den noch amtierenden Umweltminister Eckhard Uhlenberg als Kandidaten für das Amt des Landtagspräsidenten nominiert. Die Linke hat angekündigt, ihn wählen zu wollen, erwartet allerdings dafür eine Gegenleistung. "Wir halten die parlamentarischen Regeln ein, erwarten aber, dass andere das auch tun", sagt ihr Fraktionschef Wolfgang Zimmermann ZEIT ONLINE. Sprich: Die Linke verlangt, dass die CDU ihre Kandidatin für das Vizepräsidenten-Amt, Gunhild Böth, mitträgt. Mittragen heißt in dem Fall: sich zumindest zu enthalten. Sonst, so hat die Linke angekündigt, müsse man sich die Entscheidung pro Uhlenberg noch mal überlegen. Der wiederum hätte ohne die Linken keine Mehrheit, sollten sich SPD und Grüne entscheiden, doch noch einen eigenen Überraschungs-Kandidaten zu präsentieren, was sie sich vorbehalten haben. Die Linke ist Zünglein an der Waage und genießt es.

Die CDU muss also Frau Böth mittragen, und das ist ihr unangenehm. Schließlich ist die Abgeordnete aus Wuppertal nun nicht unbedingt die Vize-Präsidentin, die die CDU sich wünscht. In einem Interview nach der Landtagswahl hatte die Lehrerin beispielsweise bezweifelt, ob die DDR ein Unrechtsstaat gewesen sei.

Lässt sich die CDU also auf den Deal mit den Linken ein? Immerhin hat ihr Landtagspräsidenten-Kandidat schon vor Wochen angekündigt, dass er seinerseits die Stimmen durchaus akzeptieren würde. "Sie sind in den Landtag gewählt worden, da habe ich kein Problem damit, von den Linken gewählt zu werden", sagte Uhlenberg. Im rot-grünen Lager sorgte dies für Befremden: "Wenn das Hannelore Kraft gesagt hätte, wäre hier der Teufel los gewesen", sagt ein Spitzengrüner. Und er baut schon mal vor: Wenn Uhlenberg tatsächlich mit Hilfe der Linken ins Amt kommt, habe die CDU die Legitimation verspielt, sich über die "verfassungsfeindliche Linke" zu beklagen, wenn diese Rot-Grün künftig die Mehrheit sichert.

Die CDU sagt zu diesem Thema derzeit am liebsten nichts mehr. Die Fraktion hat sich zu einer Klausurtagung nach Münster zurückgezogen und kommt erst am Dienstagnachmittag wieder nach Düsseldorf. Andeutungen, wie die ihres ehemaligen Fraktionschefs, Christian Weisbrich, der sagte, gegen eine Vizepräsidentin der Linken werde sich die CDU "nicht querlegen", kamen nicht überall gut an. Das seien doch "teilweise Radikale", bittet ein Christdemokrat um Verständnis dafür, dass für die CDU der richtige Umgangston nicht leicht sei. Freilich: Der Zusatz "teilweise" ist neu.