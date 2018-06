"Deutschland wählt sich einen Wulff" ( Financial Times Deutschlan d)



"Wulffs Wahl ist Merkels Niederlage" ( Berliner Zeitung )



"Merkel hat fertig" ( Berliner Kurier )



"Denkzettel für Angela Merkel" ( Süddeutsche Zeitung )



"Wulff durch! Merkel auch?" ( B.Z. )



"Wulff gewinnt – Merkel verliert" ( Berliner Morgenpost )



"Wulff siegt in der Verlängerung – Merkel in Abstiegsgefahr" ( Express )



"Zitterpartie für Wulff – schwere Schlappe für Merkel" ( Hamburger Abendblatt )



"Bundespräsident Wulff – im dritten Anlauf" ( Der Tagesspiegel )



"Dramatische Wahl des Bundespräsidenten" ( Die Welt )



"Schwarz-Gelb düpiert Merkel" ( Frankfurter Rundschau )

"Blamage für Merkel und Westerwelle" (die tageszeitung)



"Christian Wulff zum Bundespräsidenten gewählt" (Frankfurter Allgemeine Zeitung)