Der bisherige niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff hat vor den Mitgliedern von Bundestag und Bundesrat seinen Amtseid abgelegt. In seiner Antrittsrede dankte er seinem Amtsvorgänger Horst Köhler und seinen Mitbewerbern um das Präsidentenamt, Joachim Gauck und Luc Jochimsen für den "fairen Wettbewerb". Schwerpunkte seiner Ansprache waren politische Teilhabe, Integration von Zuwanderern und die gesellschaftliche Chancengleichheit. "Wann wird es endlich selbstverständlich sein, dass alle unabhängig von Herkunft und Wohlstand gleiche Bildungschancen haben?", fragte er. Alle sollten die gleichen Chancen haben, "egal ob sie Krause oder Yilmaz heißen". Es müsse weniger danach gefragt werden, wo jemand herkomme, sondern wo er hin wolle. Er selbst wolle Brücken bauen "zwischen Jung und Alt, Ost und West, Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Zugewanderten und Einheimischen, Menschen mit und ohne Behinderung".

Zur Tagespolitik sagte er, es sei wichtig, die Verursacher der Bankenkrise in Haftung zu nehmen und den Finanzmärkten "endlich gute Regeln zu geben". Das könne nur in europäischer und in internationaler Zusammenarbeit gelingen.

Bei der Wahl am Mittwoch hatte Wulff erst im dritten Anlauf in der Bundesversammlung die notwendige Anzahl der Stimmen erhalten. Allerdings erhielt er am Ende doch noch eine absolute Mehrheit, obwohl im dritten Wahlgang die relative gereicht hätte. Bis zum Schluss fehlten dem Kandidaten von Union und FDP jedoch 19 Stimmen aus dem eigenen Lager.

Auch wenn Wulff erst jetzt vereidigt wurde, war er bereits mit der Annahme der Wahl der amtierende Bundespräsident. Normalerweise wird der Bundespräsident vor Ablauf der Amtszeit seines Vorgängers gewählt. Dies war im Fall von Wulff nicht möglich, da Horst Köhler am 31. Mai mit sofortiger Wirkung zurückgetreten war. Köhler nahm am Freitag an der Vereidigung teil.

Nach der Zeremonie im Bundestag überreicht Bundesratspräsident Jörg Böhrnsen (SPD), der die Amtsgeschäfte des Bundespräsidenten seit Köhlers Rücktritt geführt hatte, Wulff im Schloss Bellevue die Schlüssel für seinen neuen Amtssitz. Am Abend findet dort das Sommerfest des Bundespräsidenten statt.

Bundestagspräsident Norbert Lammert hatte vor der Vereidigung die Arbeit des ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler gewürdigt. Lammert sagte: "Köhler hat es sich nicht leicht gemacht und der sogenannten politischen Klasse manchmal auch nicht. Das hat viel mit der eigenen Beharrlichkeit zu tun." Köhler habe bei seinem überraschenden Rücktritt aber letztlich keine Chance mehr gesehen, das Amt des Bundespräsidenten so auszufüllen, wie er es sich vorgestellt habe.



Köhler, sagte Lammert, habe sich "den Menschen unverstellt zugewandt". Er sei "immer offen für Anregungen" gewesen. "Er hat die Menschen, ihre Sorgen und Nöte ernst genommen, und sie danken es ihm mit anhaltender Zuneigung." Köhler habe das Bild Afrikas in Deutschland verändert und er habe sehr viel eher als andere kommen sehen, welche Krise sich an den Weltfinanzmärkten zusammenbraute, sagte Lammert. Köhler habe auch mit deutlichen Worten davor gewarnt.