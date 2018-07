In der schleswig-holsteinischen Landespolitik herrscht gewaltige Unruhe. Bewahrheiten sich die Informationen aus Justizkreisen, dann könnte die 17. Wahlperiode des Landtages in Kiel ebenfalls früher enden, wie es bereits im Vorjahr bei der 16. Legislatur nach vorzeitiger Aufkündigung der Großen Koalition durch Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (CDU) der Fall war. Am Montag verkündet das Landesverfassungsgericht in Schleswig die Entscheidung zu einer Normenkontrollklage der Grünen und des die dänische Minderheit im Parlament vertretenen Südschleswigschen Wählerverbandes sowie zu einer Wahlprüfungsbeschwerde der Fraktion Die Linke.

Dem Vernehmen nach teilt die höchste juristische Instanz im nördlichsten Bundesland die Bedenken über die derzeitige Sitzverteilung im Landeshaus, weil es das Landeswahlgesetz in Teilen als verfassungswidrig ansieht. Vor wenigen Tagen war durchgesickert, dass am Montag den Landesparlamentariern wohl aufgetragen wird, das Landeswahlgesetz zu ändern und auch vorgezogene Wahlen bis spätestens Ende 2012 zu terminieren. Regulär müsste erst wieder 2014 gewählt werden.

Mal weg vom Juristendeutsch heißt dies nichts anderes, als dass der mit einer Stimme Mehrheit regierenden CDU/FDP-Koalition unter Carstensen die Legitimation aberkannt wird, wenn auch mit einer Frist versehen. Regulär sind 69 Parlamentssitze vorgeschrieben, durch Anrechnung von Überhang- und Ausgleichsmandaten hat sich der Landtag auf 95 Abgeordnete vergrößert.

Die Landeswahlleiterin Manuela Söller-Winkler hatte dabei nach acht von elf CDU-Überhangmandaten mit dem Ausgleichsproporz Schluss gemacht und damit die Opposition erst zur verfassungsrechtlichen Überprüfung animiert. Denn nur durch die Deckelung beim Ausgleich verfügt die Koalition überhaupt über einen Sitz mehr als die Opposition, obwohl Union und Liberale sich nicht auf die Zweitstimmenmehrheit stützen können. Bei einem Vollausgleich kämen die Koalitionäre auf 50 von insgesamt 101 Sitzen und würden demnach keine Mehrheit mehr besitzen.

Vor diesem Hintergrund wird mit großer Spannung auf die richterliche Verkündung am Montag gewartet. Plötzlich ist es aber auch wieder präsent: Das nie ganz verschwundene Bild der Anrüchigkeit in der Landespolitik durch die Barschel-Affäre und all den in den Jahren darauf folgenden Sticheleien zwischen CDU und SPD bis dahin, dass sich Carstensen und sein Gegenspieler, der SPD-Landeschef Ralf Stegner, sogar vor Gericht stritten. "Den Tenor einer Entscheidung im Vorwege an Journalisten zu lancieren, kann bedeuten, dass jemand versucht, noch im letzten Moment Einflussnahme auf das Urteil ausüben zu wollen", ist der frühere CDU-Landtagspräsident Martin Kayenburg empört.

Nichtsdestotrotz müssen sich die Parteien wohl mit Neuwahlen anfreunden. Dementsprechend werden besonders innerhalb von Union und SPD in den nächsten Wochen und Monaten die eigenen Reihen aufgestellt. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel reihenweise Ministerpräsidenten abhanden kamen, ermahnte sie Carstensen ausdrücklich, seinen Job als "Landesvater" nicht vorzeitig zu quittieren. Entsprechende Pläne wurden diesem nämlich nachgesagt. Um Gerüchten zu begegnen, er begebe sich bald aufs Altenteil, verkündete Carstensen seine erneute Kandidatur als Vorsitzender beim Landesparteitag im September.