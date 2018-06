Inhalt Seite 1 — Seehofer bringt die CSU nicht voran Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Am 25. Oktober wird Horst Seehofer sein zweijähriges Amtsjubiläum als Parteichef der CSU feiern, zwei Tage später kann er auf dieselbe Zeitspanne im Amt des Ministerpräsidenten zurückblicken. Derzeit allerdings ist man geneigt hinzuzufügen: Falls er dann beide Positionen noch innehat.

Denn Seehofer selbst hat großmütig die volle Verantwortung übernommen für eine Affäre, die im Moment nicht nur die Bundestagsverwaltung, sondern auch den bayerischen Rechnungshof und die Staatsanwaltschaft München beschäftigt. Geprüft wird, ob die CSU gegen das Parteienfinanzierungsgesetz verstoßen und Steuergelder veruntreut hat.

Stein des Anstoßes ist eine Umfrage, die die bayerische Staatskanzlei Ende 2008 bei dem Hamburger Meinungsforschungsinstitut GMS für 108.000 Euro in Auftrag gegeben hat. Auskunft gibt diese nicht nur darüber, wie die Bayern bestimmte Sachthemen bewerten, was unproblematisch wäre. Die Studie enthält vielmehr auch Angaben darüber, wie die CSU und ihr Ministerpräsident bei der Bevölkerung ankommen. Darüber hinaus werden Tipps im Umgang mit der FDP abgegeben, die damals schon an der Regierung beteiligt war. Wurden hier also Steuergelder für parteipolitische Zwecke missbraucht?

Die SPD, die die Sache ins Rollen brachte, zweifelt nicht daran. Horst Seehofers Verteidigungslinie, die Schlussfolgerungen aus den Zahlen habe das Institut aus eigenem Antrieb vorgelegt, leuchtet SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher nicht ein. "Die Staatsregierung hat die Studie bezahlt und damit auch akzeptiert", sagt Rinderspacher. Hätte sie die Umfrage als unkorrekt empfunden, hätte sie sie zurückweisen müssen.

"Lückenlose Aufklärung" verlangt aber auch der Koalitionspartner FDP. Denn der hatte, obwohl Regierungsmitglied, bis vor kurzem weder von dem Auftrag noch von den Ergebnissen der Studie Kenntnis. "Personelle Konsequenzen" schließen die Liberalen nicht aus.

Auch CSU-Leute räumen durchaus ein, dass die "Sache großes Potenzial" habe. Mit dem Krisenmanagement des Parteichefs ist ebenfalls nicht jeder glücklich. Den Satz "das würde ich jederzeit wieder machen", hätte Seehofer sich wohl besser gespart, heißt es.

Dass Seehofer so großzügig die alleinige Verantwortung für die Affäre übernahm, können sie sich in der CSU nur so erklären, dass er damit die FDP ruhig stellen wollte. Denn die dürfte an einem Rücktritt Seehofers und daraufhin möglicherweise folgenden Neuwahlen in Anbetracht ihrer derzeitigen Umfragewerte noch weniger Interesse haben als die CSU.