In wenigen Wochen könnte Duisburgs Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) abgewählt werden. Die Fraktionen stellten am Freitag einen entsprechenden Antrag. Noch fehlt den Duisburger Ratsmitgliedern zwar die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit, um den Antrag durchzubekommen. Doch die Mehrheit der Ratsmitglieder wünscht die Einleitung eines gesetzlich geregelten Abwahlverfahrens, teilten SPD, Linke und FDP in einer gemeinsamen Erklärung mit. 38 Ratsmitglieder hatten den Antrag unterschrieben. Die Grünen haben nicht unterzeichnet , erklärten aber, in der Sondersitzung Mitte September für den Antrag zu stimmen.

Um das Abwahlverfahren einzuleiten, müssten 50 der 74 Ratsmitglieder zustimmen. SPD, Linke, FDP und Grüne verfügen zusammen nur über 45 Stimmen. Die CDU hat 25 Sitze, die Duisburger Wählergemeinschaften (DWG) drei. Ein Abgeordneter ist fraktionslos. Sauerland selbst darf an einer entsprechenden Abstimmung wegen Befangenheit nicht teilnehmen. Die CDU hatte bislang ihrem Parteifreund den Rücken gestärkt, sich allerdings noch nicht endgültig entschieden, wie sie abstimmen wird.

Am 24. Juli waren auf der Loveparade bei einer Massenpanik 21 Menschen ums Leben gekommen und über 500 verletzt worden. Sauerland steht seitdem massiv unter Druck. Der CDU-Politiker soll sich über Sicherheitsbedenken hinweggesetzt haben. Er schloss in den vergangenen Wochen wiederholt seinen sofortigen Rücktritt aus.

In der kommenden Woche wird sich der Innenausschuss des nordrhein-westfälischen Landtages erneut mit der Katastrophe befassen. Sauerland hat seine Teilnahme zugesagt ebenso wie Vertreter des Veranstalters der Loveparade.