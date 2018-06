In dieser Infografik dokumentieren wir die Umfrageergebnisse der Meinungsforschungsinstitute Allensbach, Emnid, Forsa, Forschungsgruppe Wahlen und Infratest dimap zur so genannten Sonntagsfrage ("Wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?").

Da sich Methodik und Erhebungsrhythmus der Institute voneinander unterscheiden, lassen sich die Ergebnisse nicht unmittelbar miteinander vergleichen. Die Grafik betrachtet bei allen Instituten die Umfrageentwicklung der vergangenen drei Monate.

Von der Sonntagsfrage kann man nicht auf das tatsächliche Wahlverhalten bei der nächsten Bundestagswahl schließen. Die Umfrageergebnisse geben vielmehr einen Zwischenstand des Wähler-Meinungsbildes wider.