Der Termin war kurzfristig anberaumt worden. Als sich die Journalisten der Hauptstadt am Montagmorgen um halb zehn in der SPD-Presse-Lobby des Reichstags einfinden, herrscht deswegen eine gewisse Nervosität. SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier hat geladen, ohne einen konkreten Anlass zu nennen. Treten Spitzenpolitiker ohne vorherige Nennung von Gründen vor die Presse, weist das oft auf einen Rücktritt hin. Köhler, Koch: In den vergangenen Monaten konnte man diese Erfahrung mehrfach machen.

Bei Frank-Walter Steinmeier kommt hinzu, dass am gleichen Tag das SPD-Präsidium eine Abkehr von der Rente mit 67 beschließen wird. Als Außenminister der Großen Koalition hatte Steinmeier diese Entscheidung einst mitverfochten, in den vergangenen Wochen hatte er eine weniger radikale Revision dieser Politik befürwortet. Es ist also nicht völlig ausgeschlossen, dass Steinmeier Grund für einen endgültigen Abschied aus der Politik hätte.

Nierenspende Die Niere Jeder Mensch verfügt über ein Paar Nieren. Deren Hauptfunktion ist es, Giftstoffe aus dem Blut zu filtern und über den Urin auszuscheiden. Die Nieren steuern außerdem den Elektrolythaushalt im Körper und bilden eine Reihe wichtiger Hormone. Insuffizienz Eine ganze Reihe unterschiedlicher Erkrankungen – von angeborenen Nierenschäden über Infektionen bis hin zu Gefäßverkalkungen – können die Nieren schädigen. Ausführliche Informationen dazu bietet die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie. Im schlimmsten Fall kann die Niere in ihrer Funktion versagen. Bei einer solchen Niereninsuffizienz sichert dann nur noch die regelmäßige Blutwäsche (Dialyse) das Überleben der Patienten. Transplantation Rund 10.000 Patienten in Deutschland warten derzeit auf eine Spenderniere. Gelingt die Transplantation, können die Patienten wieder ohne Dialyse leben und sind ähnlich leistungsfähig wie vor der Erkrankung. Zum einen kommen Organspenden von Verstorbenen in Frage – die Stiftung Eurotransplant in den Niederlanden führt eine Spenderkartei. Zum anderen gibt es die Lebendspende, bei der gesunde Angehörige eine Niere abgeben. Spenden dürfen in diesem Fall nur nahe Verwandte. Ein Handel mit Organen Lebender ist in Deutschland verboten. In aller Regel müssen die Blutgruppen von Spender und Empfänger kompatibel sein. Einige wenige Transplantationszentren können aber heute schon Operationen mit nicht-kompatiblen Organen durchführen. Nach einer erfolgreichen Transplantation können Menschen heute zum Teil Jahrzehnte mit einem Spenderorgan weiterleben. Organspende Die Niere ist das am häufigsten transplantierte Organ. Derzeit müssen Betroffene in Deutschland fünf bis zehn Jahre auf eine Spenderniere warten. Nur in wenigen Fällen kommt die Lebendspende eines nahen Verwandten oder Partners in Frage. Noch schlechter steht es um Patienten, die ein neues Herz oder eine Leber benötigen. Viele von ihnen sterben, bevor ein passendes Organ gefunden wird. Wer Organspender werden möchte, kann sich den Organspendeausweis hier herunterladen. Weitere Informationen bieten die Deutsche Stiftung Organtransplantation und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. (dal)

Als der Fraktionsvorsitzende dann wenig später vor die Kameras tritt, wird allerdings schnell klar: Sein vorübergehender Rückzug, den er tatsächlich ankündigt, hat rein private Gründe.

Seine Frau Elke sei schwer erkrankt, teilt Steinmeier knapp und sachlich mit. Sie brauche dringend eine Nierentransplantation und er habe sich nach eingehenden ärztlichen Beratungen dazu entschlossen, der Spender zu sein. Noch am Montagmittag werde er sich in ärztliche Obhut begeben, die notwendigen Operationen würden noch in dieser Woche vorgenommen.

Was ihn selbst angeht, fürchtet Steinmeier im Anschluss an die Transplantation keine bleibenden gesundheitlichen Einschränkungen. Wie um alle Spekulationen darüber, ob dieser vorübergehende Ausstieg nicht doch zu einem endgültigen werden könnte, im Keim zu ersticken, fügt er noch an: "Ich gehe davon aus, dass Sie mich in alter Frische wiedersehen." Wann genau das sein wird, lässt er offen, in jedem Fall aber noch in diesem Jahr. In einigen Meldungen ist anschließend von Oktober die Rede.

Es ist eine Nachricht, die parteiübergreifend Betroffenheit hervorruft. CDU-Chefin Angela Merkel hatte bereits am Morgen mit ihrem früheren Vize-Kanzler telefoniert und ihm alles Gute gewünscht. Sie sei "traurig und besorgt", erklärte ihr Regierungssprecher. FDP-Chef Guido Westerwelle unterbricht wenig später eine Präsidiumssitzung seiner Partei, um Steinmeier seine Anteilnahme auszudrücken. Linken-Chefin Gesine Lötzsch spricht von einer "sehr beachtenswerten Sache" und FDP-Gesundheitsminister Philipp Rösler, der in den vergangenen Monaten manchen Angriff des SPD-Fraktionschefs hatte erdulden müssen, erklärt Steinmeier gar zum Vorbild beim Umgang mit Organspenden.

Bestürzung ist aber natürlich erst recht das vorherrschende Gefühl in der SPD. Auch die Fraktionsspitze hat erst am Montagmorgen vom Ausfall ihres Chefs erfahren. Man wünsche Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau alles Gute, mehr wollen die meisten nicht sagen.

Politisch gesehen kommt die Angelegenheit für die Fraktion ungünstig. Es steht ein heißer Herbst bevor. In den kommenden Wochen wird über die Neuberechnung der Hartz-IV-Sätze, die Zukunft der Bundeswehr, die Verlängerung der Atomlaufzeiten entschieden werden. Alles Themen, mit denen Steinmeier sich als Oppositionsführer hätte profilieren, das derzeitige kleine Umfrage-Hoch der SPD verstetigen können. Jetzt wird seine starke Stimme wegfallen. SPD-Fraktions-Vize Joachim Poß, der ihn vertreten wird, ist ein mit allen Wassern gewaschener lang gedienter Bundestagsabgeordneter – doch als öffentliche Figur wird er Steinmeier kaum ersetzen können.