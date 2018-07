Die Ehrenformation der Bundeswehr kennt er bereits. Sie begrüßte ihn vor eineinhalb Monaten, als er erstmals als Schlossherr von Bellevue vorfuhr. Und auch mit der Marine ist er als ehemaliger Ministerpräsident eines norddeutschen Bundeslandes vertraut. Zumal im niedersächsischen Wilhelmshaven die Fregatten und weitere Schiffe der Bundeswehr liegen. Aber die große Aufmerksamkeit im ganzen Land, wenn er vor Soldaten Reden hält, das ist neu für Christian Wulff. Mehr als 70 Journalisten, Kameramänner und Fotografen drängen sich um das Staatsoberhaupt. Wird er eine große Rede halten? In den vergangenen Wochen tauchten er und seine Frau vor allem in den Klatschspalten auf.

Der zehnte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland besucht an diesem Freitag die Marineschule Mürwik in Flensburg. Er spricht vor den 250 Offiziersanwärtern der Crew VII/2010. Crew nennt die Marine die Jahrgänge an der Schule, die Zahl steht für den Monat des Ausbildungsbeginns. In Mürwik bildet die Marine die Männer und Frauen aus, die später Kriegsschiffe kommandieren und in Stäben dienen werden. Aber auch Fähnriche aus dem Ausland lernen dort das Seemannshandwerk, aus Jemen etwa oder Namibia.

Wulffs Vorgänger Horst Köhler war bei den Soldaten beliebt. Er hatte in seiner zweiten Amtszeit mehr Verständnis in der Bevölkerung für den schwierigen Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr wecken wollen. Köhler prägte den oft zitierten Ausspruch vom "freundlichen Desinteresse" der Deutschen gegenüber der Armee.

Köhlers überraschender Rücktritt hatte auch mit dem Einsatz am Hindukusch zu tun. Nach einem Besuch in Afghanistan sagte er in einem Interview, dass die Bundeswehr auch zum Schutz deutscher Wirtschaftsinteressen da sei. Diese Passage sorgte für Empörung, obwohl diese mögliche Aufgabe auch im sicherheitspolitischen Weißbuch der Bundesrepublik steht.

Köhler ging, Wulff kam. Große Reden hat der Neue bislang noch nicht gehalten. Die erste will er erst am 3. Oktober halten, so hat er es zu seinem Amtsantritt angekündigt. Er wolle die Erwartungen ein wenig herunterschrauben, sagte er damals.

Nun also die Rede in der Marineschule Mürwik. Vor 100 Jahren wurde sie von der Kaiserlichen Marine gegründet. Vorbild für den Architekten war die Marienburg des Deutschritterordens – wegen des Aussehens und der Lage am Steilufer der Flensburger Förde, wird die Offiziersschule auch "Rotes Schloss am Meer" genannt. Hier regierte Großadmiral Karl Dönitz, Hitlers Nachfolger, die letzten Reste des Dritten Reiches, bevor er von britischen Soldaten festgenommen wurde. Sein Hauptquartier, in der die Kapitulation vorbereitet wurde, lag in der Mürwiker Sportschule. Der richtige Ort für eine große Rede?