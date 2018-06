Bundespräsident Christian Wulff hat den Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) an dessen politische Verantwortung für die Loveparade-Katastrophe erinnert. "Zwar hat jeder als unschuldig zu gelten, dessen Schuld nicht bewiesen ist", sagte Wulff der Bild am Sonntag . "Doch unabhängig von konkreter persönlicher Schuld gibt es auch eine politische Verantwortung. Das alles wird der Oberbürgermeister genau abwägen müssen".

Auf die Frage, ob er einen Rat für Sauerland habe, antwortete Wulff: "Den würde ich ihm nur geben, wenn er mich darum bitten würde – und dann unter vier Augen."

1/17 Duisburg, eine Woche nach der Katastrophe: Kränze - unter anderem von der Bundeskanzlerin und vom Bundespräsidenten - erinnern an die 21 Todesopfer © Rene Tillmann/dpa 2/17 Der zentrale Trauergottesdienst findet in der Salvatorkirche statt. Der katholische Bischof Franz-Josef Overbeck (im Hintergrund) und der evangelische Präses Nikolaus Schneider (vorn) leiten die Zeremonie © Oliver Berg/dpa 3/17 Angehörige der Opfer, Rettungskräfte und Politiker haben sich in der Salvatorkirche eingefunden © Thomas Imo/dpa 4/17 An der Gedenkveranstaltung nehmen auch Fritz Pleitgen (m), Chef des Kulturhauptstadt-Projekts "Ruhr.2010" und Oliver Scheytt, Geschäftsführer der "Ruhr.2010" teil © Oliver Berg/dpa 5/17 Bundestagspräsident Norbert Lammert, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundespräsident Christian Wulff mit seiner Frau Bettina und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft © Harald Oppitz/dpa 6/17 21 Kerzen werden zum Gedenken an die 21 Todesopfer entzündet © Harald Oppitz/dpa 7/17 Hannelore Kraft findet bewegende Worte."Wer trägt die Schuld? Wer ist verantwortlich? Diese Fragen müssen und werden eine Antwort finden", sagt sie © Harald Oppitz/dpa 8/17 Auch SPD-Chef Sigmar Gabriel und der Grünen-Politiker Jürgen Tritten nehmen an der Trauerfeier teil © Friso Gentsch/dpa 9/17 Bischof Overbeck spendet einem der Angehörigen Trost © Friso Gentsch/dpa 10/17 Auch viele Einsatzkräfte, die sich am vergangen Samstag um die Opfer der Katastrophe kümmerten sind zur Gedenkveranstaltung gekommen. Ein Notfallseelsorger versucht, sie zu trösten © Oliver Berg/dpa 11/17 Die Trauerfeier wird in vielen Kirchen Duisburgs auf Leinwänden übertragen © Jörg Carstensen/dpa 12/17 Auch ins Stadion des MSV Duisburg wird die Gedenkfeier übertragen. Es war mit einem großen Andrang gerechnet worden. In der Arena finden sich aber nur 1000 bis 2000 Menschen ein © Roland Weihrauch/dpa 13/17 Vor dem Stadion war eine große Leinwand aufgebaut worden. Doch nur wenige Zuschauer finden sich ein © Wolfgang Rattay/Reuters 14/17 Der Tunnel: Auf der anschließenden Rampe war es am 24. Juni zur tödlichen Massenpanik gekommen. Kerzen und Blumen erinnern an die Katastrophe © Patrik Stollarz/AFP/Getty Images 15/17 Etwa 2000 Menschen versammeln sich am Duisburger Hauptbahnhof, um zum Unglücksort zu gehen © Friso Gentsch dpa/inw 16/17 Vom Hauptbahnhof aus bewegt sich der Trauermarsch in Richtung Unglücksort © Rene Tillmann dpa/lnw 17/17 Teilnehmer des Trauermarsches lassen weiße und schwarze Ballons in den Himmel steigen © Rene Tillmann dpa/lnw

Sauerland wird vorgeworfen, während der Planung der Loveparade in Duisburg Warnungen von Polizei und Feuerwehr ignoriert zu haben. Sauerland bestreitet das. In den vergangenen Tagen war Sauerland bereits von mehreren Seiten zum Rücktritt aufgefordert worden. Zuletzt hatte es in verschiedenen Medienberichten geheißen , der Oberbürgermeister sei zum Rückzug bereit. Er wolle allerdings keinen schnellen Rücktritt, sondern werde sich nach den Regeln der nordrhein-westfälischen Gemeindeordnung abwählen lassen.

Neben Sauerland stehen vor allem der Organisator der Loveparade, Rainer Schaller, in der Kritik . Schaller sagte in der Bild am Sonntag , er werde sich der Verantwortung stellen, auch der ganz persönlichen. Zuerst wolle er jedoch abwarten, was die laufende Untersuchung in Sachen Schuldfrage ergibt. Zu den Angehörigen der Opfer habe er noch keinen Kontakt aufgenommen. Er wolle nichts tun, was zu diesem Zeitpunkt als Provokation aufgefasst werden könnte.

Wulff regte zur Aufarbeitung der Loveparade-Katastrophe die Einsetzung eines Ombudsmannes und die Einrichtung eines Hilfsfonds an. "Es geht darum, den Angehörigen zu zeigen, dass die gesamte Nation ihnen beisteht", sagte Wulff. Er verwies auf seine Erfahrungen mit Katastrophen während seiner Zeit als Ministerpräsident: "Am Tag des Transrapid-Unglücks haben wir in Niedersachsen einen Hilfsfonds eingerichtet und zu Spenden aufgerufen. 750.000 Euro kamen zusammen, mit denen schnell und unbürokratisch auch in solchen Fällen geholfen wurde, wo Versicherungen und andere nicht helfen können", sagte Wulff.

Zugleich forderte er, "organisatorische Konsequenzen" aus der Katastrophe zu ziehen: "In Zukunft muss sichergestellt sein, dass Kinder und Jugendliche bedenkenlos zu Großveranstaltungen fahren können." Wulff fügte hinzu: "Dazu gehört, dass die Verantwortlichen insbesondere das Internet als Frühwarnsystem nutzen. In Internetforen wurde schon früh vor einer Katastrophe mit Toten gewarnt."