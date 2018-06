Wer mit 33 Jahren Familienministerin wird, hat es nicht leicht, zumal wenn man den Platz einer Ursula von der Leyen einnehmen muss. Kristina Schröder müht sich redlich; ein politisches Projekt verbindet bislang niemand mit ihr. Wir hätten da einen Vorschlag.

Der Verteidigungsminister will die Wehrpflicht aussetzen. Geht sein Plan auf, verschwindet auch der Zivildienst. Damit ist die Debatte darüber entbrannt, wie sich Menschen in Deutschland sozial einsetzen können und sollen. In der CDU verfällt mancher darüber in absurde paternalistische Reflexe. So fordern die Ministerpräsidenten von Hessen und dem Saarland, Roland Koch und Peter Müller, eine allgemeine Dienstpflicht für junge Leute, damit die nicht davon verschont würden, einmal etwas für die Gesellschaft zu tun.

Wer in dieser Diskussion brillieren will, sollte ernst nehmen, wie viele Menschen in Deutschland bereit wären, sich sozial zu engagieren - wenn man sie nur ließe. Da ist der 50-jährige Familienvater, der nach dreißig Jahren Maloche auch einmal etwas Sinnvolles tun will. Oder die 35-jährige Unternehmensberaterin, die schon lange danach sucht, wie sie sich ehrenamtlich engagieren könnte. Viele Freiwillige kratzen Jahresurlaub und Überstunden zusammen, um einmal für zwei Monate irgendwo im Ausland anderen Menschen beizustehen oder Nationalparks zu pflegen. Und natürlich suchen unzählige junge Leute irgendwo zwischen Schule, Ausbildung und Studium eine Auszeit, um sich zu orientieren und gleichzeitig sinnvoll zu beschäftigen.

Was sie alle brauchen, ist kein Pflichtjahr, oft genug ist es nicht einmal viel Geld. Sondern Rechtssicherheit. Die Chance, ein Jahr lang aussteigen und sicher sein zu können, dass anschließend die Stelle, der Studien- oder Ausbildungsplatz noch da sind.

Wie das ginge? Ganz einfach. Es gibt die gesetzlich geregelte Erziehungszeit. Seit 2008 existiert die halbjährige Pflegezeit. Was noch fehlt, ist eine Zivilzeit. Ohne Vergütung (höchstens mit Taschengeld), aber mit weiterlaufendem Versicherungsschutz und Arbeitsplatzgarantie. Ernsthaft gefördert, könnte das Land so viel mehr gewinnen, als es durch 90.000 fehlende Zivis verliert. Und die Familienministerin hätte sich in Sachen Zivildienst von der Wehrpflichtdebatte emanzipiert.