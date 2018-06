Mitarbeiter aus Verbänden und Unternehmen wirken nicht nur in den Hinterzimmern auf die Politiker ein. Sie arbeiten immer wieder auch in obersten Bundesbehörden. Kritisiert wird, dass sie so Einfluss nehmen können oder an Gesetzen mitschreiben. Zuletzt gab es rund 50 dieser "Leihbeamten". Die Regeln für ihren Einsatz wurden zuletzt verschärft.



Auf EU-Ebene, wo etwa 15.000 Lobbyisten aktiv sind, gibt es zwar ein Lobby-Register, aber es wird als lückenhaft kritisiert. Wichtige Strippenzieher trugen sich dort zunächst nicht ein. Stattdessen registrierten sich auch Gruppen, deren Lobbying eher eine untergeordnete Rolle spielt. So erwartet die Schutzgemeinschaft Niederrheinische Gänse-Eier für 2010 laut Register Lobbykosten von zehn Euro. Bisher sind in Brüssel 3041 Organisationen und Interessenvertreter registriert.