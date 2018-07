In diesen Tagen jährt sich die Bundestagswahl. Wissenschaftler des Göttinger Instituts für Demokratieforschung analysieren für ZEIT ONLINE, wie sich die Oppositions- und Regierungsparteien im ersten Jahr von Schwarz-Gelb entwickelt haben. Beiträge zum paradoxen Erfolg der Grünen, der Neujustierung der Sozialdemokratie, der schwierigen Modernisierung der CDU und dem Selbstauflösungsprozess der FDP sind bereits erschienen. Im letzten Teil unserer Serie geht es heute um die Linken.

Linke Suchbewegungen

Die Linkspartei profitierte seit ihrer Gründung zumeist von ihrer polarisierenden öffentlichen Wirkung. Doch aus der Rolle der Außenseiterin im ständigen Wahlkampf ist sie, spätestens seit der indirekten Regierungsbeteiligung in Nordrhein-Westfalen, entwachsen. Mit ihrer neuen Rolle verändern sich jedoch auch ihre Voraussetzungen. Denn durch den abnehmenden Druck von außen, der stets disziplinierend auf den parteiinternen Positionskampf wirkte, trat die Auseinandersetzung mit sich selbst wieder in den Vordergrund. Und für die Linke geht es nicht mehr um kurzfristige Wahlerfolge, sondern um die – bislang nicht geklärte – Frage: Wer sind wir eigentlich?

Die Tücken abnehmender Polarisierung

Noch vor 2009 war die Partei nicht darauf angewiesen, die gemeinsame Idee von mehr sozialer Gerechtigkeit auszubuchstabieren, um Zusammenhalt zu generieren. Sie konnte sich vielmehr darauf verlassen, dass der Druck von außen und die gemeinsam erlebte Euphorie durch die Wahlsiege im Westen ein Aufflammen der parteiinternen Auseinandersetzungen verhinderten. Ein Schicksal, das die PDS noch im Zuge der Bundestagswahl 2002 zu zerreißen drohte. Zudem gab es mit der SPD anno 2009 ein klar umrissenes Feindbild in der Regierung, an dem sich die Linken abarbeiten und von dessen enttäuschten Wählern und Mitgliedern sie immer wieder zehren konnten.

Spätestens mit der Bundestagswahl vor einem Jahr ging für die Linke jene Phase des starken äußeren Drucks zu Ende. Denn die Linke wirbelte nunmehr seit fünf Jahren das deutsche Parteiensystem durcheinander und ist so gleichsam zum integralen Bestandteil geworden. Der Einzug der Linken in westdeutsche Landtage ist zum Normalfall avanciert. Entsprechend gemäßigt und unaufgeregt war die Beobachtung und Berichterstattung über die Partei. Zudem sitzt die SPD im Bundestag nicht mehr der Linken gegenüber, sondern teilt mit ihr den Platz auf der Oppositionsbank. Und jene SPD verweigert sich ebenfalls zusehends der Polarisierung.

Auf der Suche nach einer einigenden Idee

Um öffentliche Akzente zu setzen, sieht die Linke sich deshalb gezwungen, programmatisch Position zu beziehen. Und nun bricht auf, was in der letzten Legislaturperiode so sehr behütet wurde: der unterschwellig schwelende Streit über die stark differierenden Auffassungen darüber, wie man sich richtige linke Politik vorzustellen hat.

Vor allem drei Positionen zeichnen sich ab. Der Programmentwurf ist durchzogen von linkssozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Positionen. Die Riege der gewerkschaftsnahen Westlinken der siebziger Jahre, die sich in der Sozialistischen Linken sammeln, proben die Re-Keynesianisierung der politischen Agenda. Nicht ohne Grund – die Wähler, die die Linkspartei im Westen groß gemacht haben, erwarten ihre Art von Politik von der Partei. Hier gilt sie als Hüterin der linken Tradition und nicht als progressive Avantgarde.

Doch dieser Entwurf gerät zugleich von zwei Seiten unter Beschuss. Der Antikapitalistischen Linken und der Kommunistischen Plattform geht die Kapitalismuskritik nicht weit genug. Sie fordern mehr Perspektiven zur Überwindung des Marktes denn zu seiner Kontrolle. Die schärfste Kritik kommt gleichwohl nicht von diesen vermeintlichen Radikalen. Schließlich sind sie froh, dass der Entwurf Regierungsbeteiligungen an kaum erfüllbare Bedingungen knüpft und schützen den Entwurf schon deshalb.