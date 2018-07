Von den Problemen sind bei der Luftwaffe sämtliche 195 Tornados und 45 Flieger vom Typ F-4 Phantom betroffen. Die Maschinen würden seit Donnerstagabend nach und nach überprüft, sagte ein Luftwaffensprecher am Freitag. Anfang nächster Woche sollen die Mängel behoben sein.

Schon am Donnerstag zog die Bundeswehr alle ihrer 55 Eurofighter wegen Problemen mit dem Schleudersitz aus dem Verkehr. Die britische Royal Air Force habe mitgeteilt, dass sich im Notfall bei einem Ausstieg per Schleudersitz das Gurtschloss des Sitzes öffnen könne, sagte Kai Gudenoge, Sprecher des Militärflughafens Köln-Wahn. Der Inspekteur der Luftwaffe habe deshalb entschieden, dass die Maschinen erst wieder geflogen werden dürften, wenn der Fehler behoben sei. Noch ist unklar, wann die Flugzeuge wieder einsatzbereit sein werden.

Nicht ganz so schwerwiegend sind offenbar die Probleme bei den Jets vom Typ Tornado und Phantom. Bei einigen Fliegern sei bloß der Einbau eines Ersatzteils notwendig, sagte der Luftwaffen-Sprecher. Andere würden nur überprüft und ohne Reparatur wieder in den Dienst gestellt. So sollen sich am Freitagnachmittag auch Tornado-Jets an der Suche nach dem vermissten Mirco aus Grefrath beteiligen.



Die Überwachung des deutschen Luftraums sei zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt gewesen. Sieben Tornados sind zudem zurzeit in Afghanistan im Einsatz. Auch hier gäbe es "keine Einschränkungen", hieß es vonseiten der Bundeswehr.

Ende August kam es zu einem Eurofighter-Unfall in Spanien. Angeblich aktivierte auch hier der Co-Pilot aus Saudi-Arabien den Schleudersitz, der sich aber vom Fallschirm trennte, sodass er den Sturz des Piloten nicht abfangen konnte. Einen Zusammenhang zwischen dem Unfall und der aktuellen Untersuchung konnte der Sprecher in Köln aber nicht bestätigen.

Zuvor wurden die Kampfjets bereits im Sparpaket des Verteidigungsministeriums diskutiert: Nach Angaben möchte man auf die Lieferung von 37 Eurofightern verzichten. Verteidigungsexperten erwägen zudem die Stilllegung ganzer Geschwader und die Aufgabe von Flugplätzen, deren Unterhalt besonders teuer ist. Ein Eurofighter kostet rund 85 Millionen Euro.