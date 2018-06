Der Rückzug von Erika Steinbach aus der CDU-Spitze hat in der Union eine heftige Kontroverse über das konservative Profil ausgelöst. Führende Vertreter des rechten CDU-Flügels beklagen, dass sie in der Partei keine Heimat mehr haben.

Die Vertriebenpräsidentin Erika Steinbach hatte in einem Interview einer Partei rechts von der CDU gute Chancen eingeräumt. Wenn jemand "mit etwas Charisma und Ausstrahlung" eine solche Partei gründen würde, käme diese bei Wahlen spielend über die Fünf-Prozent-Hürde, sagte Steinbach.

Unterstützung erhielt sie vom CSU-Politiker Norbert Geis. Auch er sehe durchaus Potenzial für eine neue Partei am rechten Rand, sagte Geis. Der ehemalige brandenburgische Innenminister Jörg Schönbohm (CDU) beklagte in einem Medienbericht, Konservative spielten nach Steinbachs Rückzug in der CDU praktisch keine Rolle mehr.



Am Sonntag trifft sich die CDU-Spitze zu einer Klausurtagung in Diedersdorf um ihre weitere Marschroute abzustecken. Steinbach hatte – nach heftiger Kritik an ihren Äußerungen zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs – am Donnerstag ihren Rückzug aus dem CDU-Vorstand angekündigt. Sie erklärte ihren Schritt unter anderem damit, dass sie dort als Konservative nur noch eine Alibifunktion habe.



CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe wies ihren Vorwurf zurück. "Niemand hat auf konservatives Denken ein Monopol", sagte er. Auch im neuen Bundesvorstand werde es "kraftvolle konservative Stimmen" geben. Gröhe nannte als Beispiele Hessens neuen Ministerpräsidenten Volker Bouffier, den Bundestagsfraktionschef Volker Kauder und den Junge-Union-Chef Philipp Mißfelder.

CSU-Chef Horst Seehofer betonte, er glaube nicht an eine Protestpartei rechts von der Union: "Wir haben sie in der Nachkriegsgeschichte verhindert und werden sie auch weiterhin verhindern", sagte er in Berlin. Dazu müssten aber drängende Probleme wie die Integration von Ausländern gelöst werden. Das Erstarken der rechtsextremen NPD Ende der 60er Jahre und die Wahlerfolge der Republikaner in den 80er Jahren hätten gezeigt, wohin es führe, wenn Politik Probleme nicht löse.



CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt wiederholte in einem Interview hingegen seine Aussage "Bei manchen in der CDU kann man schon das Gefühl haben, dass sie die Mitte der Spielfeldes in der linken Hälfte verorten". CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach verlangte, die CDU müsse verhindern, dass sich immer mehr Konservative in der Union heimatlos fühlten. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Annette Schavan verlangte im Tagespiegel mehr Kommunikation über den Kurs der Partei. Der aktuelle Modernisierungsprozess bei vielen Themen erzeuge bei vielen Mitgliedern und Anhängern so etwas wie "Abschiedsschmerz".

Steinbach warf der CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel vor, die Partei auf einen strategisch falschen Weg geführt zu haben. Auch im Umgang mit Thilo Sarrazin habe die Partei eine elementare strategische Fehlentscheidung getroffen. Statt "gemeinsam mit der Linken auf den Mann einzudreschen", hätte man deutlich machen müssen, dass es sich bei Integration um ein Thema der Union handele. Die Union dürfe sich "nicht den Ton der linken Schickeria" zu Eigen machen. Auf die Frage, ob Steinbach selbst die Gründung einer neuen Partei anstrebe, verneinte Steinbach. Sie sei CDU-Mitglied und versuche ihre Parteifreunde davon zu überzeugen, dass ein politischer Kurswechsel nicht verkehrt wäre.