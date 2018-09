Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Spiegel wächst innerhalb der Union der Widerstand gegen das Energiekonzept der Bundesregierung. Michael Fuchs, der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion, fürchtet, dass die Pläne der schwarz-gelben Koalition die Gesellschaft und die Wirtschaft "überfordern" könnten.

In eine ähnliche Richtung gehen auch die Überlegungen von Julia Klöckner, die als Spitzenkandidatin der CDU bei den Wahlen in Rheinland-Pfalz antritt. Sowohl auf Hausbesitzer als auch auf Mieter kämen infolge der nötigen Investitionen horrende Kosten zu. "Für viele Menschen kommt eine teure Zwangssanierung einer Enteignung gleich", sagt sie. "Das darf die CDU als Partei des Eigentums nicht zulassen."

Bundesbauminister Peter Ramsauer stellte laut Spiegel gar die Frage in den Raum, was man "den Menschen zumuten" könne. Es sei zwar richtig, am Ziel der CO2-Neutralität festzuhalten, allerdings dürfe die Politik den Weg dorthin nicht mit Zwangsmaßnahmen pflastern.

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, ist die Unionsfraktion in Teilen bereits vom ursprünglichen Konzept der Bundesregierung abgerückt. So soll sich eine vierköpfige Arbeitsgruppe unter Vorsitz von Unions-Fraktionsvize Michael Fuchs darauf geeinigt haben, dass Hausbesitzer den Wärmebedarf ihrer Gebäude bis zum Jahr 2050 nicht mehr um 80, sondern nur um 60 Prozent mindern müssen – und das auch nur, wenn es sich rechnet.



Die Arbeitsgruppe fordert in ihrem Entwurf außerdem Vorteile für die Braunkohle , damit man so auch weiterhin subventionsfrei Strom erzeugen könne. Zudem solle es für Unternehmen, die besonders energieintensiv produzieren, Nachlässe beim Strompreis geben. Diese sollen aus Versteigerungserlösen im Emissionsrechtehandel finanziert werden. Ursprünglich sollten diese Mittel in die Förderung des Klimaschutzes fließen.

Anders als bislang geplant, solle es auch keine steuerlichen Nachteile nach sich ziehen, wenn Eigentümer ihre Häuser nicht auf den jeweils geltenden Standard bringen. "Wir brauchen Anreize und Förderung, wir brauchen keine Strafe", sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder. Deshalb werde sich seine Fraktion die Pläne der Regierung zur Gebäudesanierung "noch einmal genau anschauen". Die Stoßrichtung einer intensiven Gebäudesanierung sei grundsätzlich richtig: "Wir wollen Klimaschutz. Dabei muss es bleiben. Der CO2-Ausstoß muss runter." Ohne klimafreundlichere Gebäude ließen sich diese Ziele nicht erreichen. Allerdings müssten die Hausbesitzer genug Zeit haben, die Maßnahmen umzusetzen. Das komme auch den Mietern zugute.

Wie die SZ weiter berichtet, wird Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) das umstrittene Endlagerprojekt in Gorleben besuchen. Röttgen wolle sich den Fragen der Bevölkerung stellen. Der genaue Termin des Besuchs stehe noch nicht fest.

Bürgerinitiativen im Wendland hatten seit längerem gefordert, der Umweltminister solle sich der Diskussion stellen. Der Widerstand gegen das Projekt ist zuletzt wieder gewachsen, nachdem Röttgen ein Moratorium über die Erkundung beendete. Auch Pläne, Grundbesitzer durch eine Gesetzesänderung notfalls zu enteignen, stoßen in der Umgebung Gorlebens auf heftigen Protest.