Die FDP-Führung reagiert demonstrativ gelassen auf die Bildung eines parteiinternen Bündnisses unzufriedener Liberaler. " Neue Ideen sind immer willkommen, gerade jetzt, am Beginn unserer Debatte um ein neues Grundsatzprogramm " , sagte FDP-Generalsekretär Christian Lindner am Montag. Leider hätten die Autoren des " Liberalen Aufbruchs " bisher aber nicht deutlich gemacht, was sie konkret wollten. " Nur auf der abstrakten Ebene zu diskutieren, reicht nicht. "

Viele FDP-Mitglieder sind derzeit verärgert über die schlechten Umfragewerte der Partei, die knapp ein Jahr nach der Regierungsbeteiligung nur noch bei sechs Prozent liegt und zeitweilig sogar unter die Fünfprozent-Marke gefallen war. Viele machen dafür das fehlende liberale Profil in der schwarz-gelben Koalition verantwortlich. Die FDP habe zu wenige ihrer Inhalte umgesetzt, sagte Lasse Becker , Vorsitzender der Jungen Liberalen, Ende August. Kurz vorher hatte die hessische FDP Westerwelle aufgefordert, sich auf sein Amt als Außenminister zu konzentrieren.

Um diesen Angriffen aus den Reihen zu begegnen, sucht Westerwelle auf Regionalkonferenzen den Kontakt zur Parteibasis. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutieren die Mitglieder über die inhaltliche und personelle Ausrichtung der Partei. Am ersten Treffen dieser Art in Siegburg nahmen am Sonntag 500 Menschen teil.

Zur selben Zeit war bekannt geworden, dass unzufriedene Liberale ein parteiinternes Bündnis mit dem Namen "Liberaler Aufbruch" gegründet haben. Sie wollen die Partei neu ausrichten. Zu den Gründungsmitgliedern zählen offenbar unter anderem der Finanzfachmann Frank Schäffler und der wirtschaftspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Paul Friedhoff.

Schäffler kritisierte die derzeitige inhaltliche Ausrichtung der FDP scharf und forderte mehr offene Debatten darüber. In der Partei seien viele genervt von der " Klientel-Politik " . Die Steuerermäßigung für Hotelübernachtungen beispielsweise sei ein schwerer Fehler gewesen. " Unsere Anhänger würden sich darüber freuen, wenn wir das bei einer Grundsatzreform korrigieren würden. "

Kritischer als Generalsekretär Lindner reagierte darauf die stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Gisela Piltz. " Ich hätte es gut gefunden, wenn sich die Kollegen in den Gremien geäußert hätten " , sagte sie. " Drei Tage zu schweigen, wenn wir uns treffen, um dann ein Papier zu lancieren, hat für mich wirklich nichts mit der Diskussionskultur zu tun, die meine Kollegen einfordern. "



FDP-Generalsekretär Lindner räumt inzwischen ein, dass die Senkung der Mehrwertsteuer für Hotelbetreiber ein Fehler war. Er sagte zugleich, dass die FDP eine weitreichende Reform der Mehrwertsteuer anstreben. "Die Koalition wird die Mehrwertsteuer einer Revision unterziehen." Der Grundbedarf solle nicht stärker belastet werden, "auch wenn ein einheitlicher Mehrwertsteuersatz seinen Reiz hätte."