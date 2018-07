"In meinem Urlaub auf Mallorca habe ich über einen Rücktritt vom Parteivorsitz nachgedacht" – so hatte ihn Bild am Sonntag zitiert. Guido Westerwelle habe dies am Rande eines Fraktionsfestes drei Tage vor seiner Hochzeit am vergangenen Freitag gesagt, schrieb das Blatt. Der Urlaub mit seinem Lebenspartner Michael Mronz liegt vier Wochen zurück. Westerwelle warte nun auf ein Signal seiner Partei bis Weihnachten, dass sie ihn noch haben wolle und ihm auch künftig folgen wolle, zitierte die Zeitung einen Vertrauten des Parteichefs. Deutlich vor den wichtigen Landtagswahlen im März wolle er endgültig entscheiden, ob er weitermache.

Westerwelle wies dies während eines Empfangs der sächsischen FDP anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens in Dresden zurück. Er habe nie an Rücktritt gedacht, sagte er. "Da können Sie mal sehen, wie schnell Gerüchte entstehen."

Zuvor hatte FDP-Generalsekretär Christian Lindner die Rücktrittsabsicht zurückgewiesen. "Wir sind entschlossen, mit Guido Westerwelle jetzt wieder in die Offensive zu kommen. Die Regionalkonferenzen zeigen seinen großen Rückhalt an der Parteibasis", sagte Lindner der Neuen Westfälischen .

In dem Bericht der Bild am Sonntag hatte es weiter geheißen, der Minister sei verärgert über den mangelnden Rückhalt in der Partei. Als der saarländische Generalsekretär Rüdiger Linsler seine Ablösung als FDP-Chef gefordert habe, seien ihm nur wenige Parteifreunde beigesprungen. Auch von Generalsekretär Lindner komme kaum Unterstützung. "Der spart sich lieber selbst für den Vorsitz auf, als jetzt für Guido in den Ring zu steigen", zitierte die Zeitung Aussagen von Freunden Westerwelles. Auch über die Kritik des hessischen FDP-Landesvorsitzenden Jörg-Uwe Hahn und die Mahnungen des Ehrenvorsitzenden Hans-Dietrich Genscher müsse der Minister verärgert sein.

Westerwelle wisse, dass ein Rücktritt vom Parteivorsitz über kurz oder lang den Verlust des Ministeramtes nach sich ziehen würde, zitierte die Zeitung einen Mitarbeiter. "Guido ist privat völlig gefestigt. Das gibt ihm die Stabilität, sich auch für ein neues berufliches Leben entscheiden zu können". Westerwelle müsse sich nicht alles antun. Der Parteichef selbst habe bisher allerdings noch nicht über seine Zukunft entschieden. "Es steht mindestens 60 zu 40, dass Westerwelle die FDP auch durch das nächste Jahr führt."

Die FDP hatte bei der Bundestagswahl vor einem Jahr ein überraschend hohes Ergebnis eingefahren, ist seither aber in Umfragen auf fünf Prozent abgestürzt. Damit stünde sogar ein Wiedereinzug in den Bundestag auf der Kippe. Der rasante Vertrauensverlust wird Westerwelle angelastet. Mehrfach wurde ihm von Parteifreunden daher der Verzicht entweder auf das Amt des Parteichefs oder des Außenministers nahegelegt.