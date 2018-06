Als Gesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) kurz vor der Sommerpause sein Eckpunktepapier zur geplanten Gesundheitsreform präsentierte, war ihm die Erleichterung anzumerken. Nach langem Ringen gab es endlich einen Kompromiss. Aus Röslers großer Reform war zwar nach landläufiger Meinung eher ein Reförmchen geworden – dennoch: Der Einstieg in die umstrittene, weil einkommensunabhängige Kopfpauschale war dem Minister gelungen. Und das allen Quertreibereien der CSU zum Trotz.

Der kleine Koalitionspartner aus Bayern bereitet Rösler seit Beginn seiner Amtszeit regelmäßig Ärger: Gerne inszenierte sich Markus Söder, Gesundheitsminister in Bayern , und mit ihm indirekt auch der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer, als der wahre Bundesgesundheitsminister, der es besser weiß. Vor allem an der Kopfpauschale, einem einheitlichen Beitragssatz für alle Krankenversicherten, arbeitete sich die CSU ab. Der Streit schien befriedet, nachdem Röslers Eckpunktevorschlag im Sommer von den Koalitionsspitzen und damit auch von CSU-Chef Horst Seehofer abgenickt worden war – doch kurz vor dem Beschluss des Bundeskabinetts über ebendiese Eckpunkte gibt es wieder Streit – angezettelt vom CSU-Gesundheitsexperte Max Straubinger. Eine Gesundheitsprämie sei unsozial und führe zu einem überbordenem Verwaltungsaufwand, kritisierte Straubinger. Er hoffe, dass im parlamentarischen Verfahren noch Veränderungen durchgesetzt würden.

Das dürfte Rösler überhaupt nicht gefallen. Zwar ist unstrittig, dass die Reform am Mittwoch im Kabinett beschlossen und damit das Gesetzgebungsverfahren gestartet wird. Der junge Minister will die Reform in jedem Fall noch vor dem Jahreswechsel im Parlament beschließen lassen. Auf neuen Streit und neue Häme ist er nicht erpicht, auch deshalb warb er am Sonntag im Fernsehen erneut für seine Reform.

Röslers Reform Krankenkassenbeiträge Der Beitragssatz zur Gesetzlichen Krankenversicherung steigt 2011 von 14,9 auf 15,5 Prozent. Davon entfallen 8,2 Prozent auf die Arbeitnehmer, 7,3 Prozent auf die Arbeitgeber. Künftige Beitragssteigerungen müssen allein die Arbeitnehmer tragen, der Beitragssatz der Arbeitgeber wird dagegen eingefroren. Die Erhöhung betrifft auch Millionen Senioren, die staatliche Rente und Betriebsrenten erhalten. Die Erhöhung der regulären Beitragssätze bringt sechs Milliarden Euro.

Zusatzbeiträge Die Krankenkassen können einen Zusatzbeitrag in unbegrenzter Höhe verlangen, den Versicherte alleine zahlen müssen. Bisher ist dieser Beitrag bei einem Prozent des beitragspflichtigen Einkommens gedeckelt. Übersteigt der Zusatzbeitrag zwei Prozent des Einkommens, gibt es einen Ausgleich aus Steuermitteln – allerdings nur auf Grundlage eines durchschnittlichen Zusatzbeitrages, nicht des tatsächlich gezahlten. Nach jetzigen Berechnungen des Gesundheitsministeriums wird bis 2014 der durchschnittliche Zusatzbeitrag 16 Euro nicht übersteigen. Einsparungen Krankenkassen Die Verwaltungskosten der Kassen dürfen in den kommenden beiden Jahren im Vergleich zu 2010 nicht steigen. Dadurch sollen rund 300 Millionen Euro gespart werden. Krankenhäuser Für Mehrleistungen über vertraglich vereinbarte Leistungen hinaus wird ein Abschlag von 30 Prozent eingeführt. Dadurch sollen bis zu 350 Millionen Euro gespart werden. Außerdem werden die Krankenhausausgaben an die Lohnentwicklung gekoppelt. Dadurch sollen 150 Millionen Euro weniger ausgegeben werden. Ärztehonorare Bei der ambulanten Versorgung sollen den Ärzten 350 Millionen Euro gekürzt werden. Bei Hausärzten soll es ebenfalls eine Deckelung der Honorare geben, die 500 Millionen Euro oder mehr ausmachen sollen. Pharmabranche Hier sollen zwei Milliarden Euro eingespart werden. So muss bei neuen innovativen Arzneien ein Zusatznutzen nachgewiesen werden. Die Preise müssen die Unternehmen mit den Krankenkassen aushandeln, sie können sie nicht wie bisher selbst festlegen. Zudem wird die Handelsspanne für den Pharma-Großhandel gekürzt. Zusätzlich hat der Bundestag unlängst eine Erhöhung des Zwangsrabatts auf verschreibungspflichtige Medikamente und ein Preismoratorium bis 2013 beschlossen.

Nach Röslers Willen sollen die Krankenkassen zusätzlich zu den auch 2011 weiter bestehenden einkommensabhängigen Beitragssätzen pauschale Zusatzbeiträge erheben können – hier sieht Rösler den Einstieg in die von ihm angestrebte von den Arbeitskosten abgekoppelte Gesundheitspauschale. Menschen mit geringeren Einkommen sollen einen steuerfinanzierten Ausgleich erhalten, wenn der kassenweit durchschnittliche Zusatzbeitrag zwei Prozent ihres Einkommens überschreitet (siehe Infokasten).

Genau hier liege das Problem, findet CSU-Sozialexperte Straubinger. "Die Berechnung des steuerlichen Sozialausgleiches für den pauschalen Zusatzbeitrag führt zu einem gewaltigen bürokratischen Aufwand. Kompliziert wird es beispielsweise, wenn jemand zwei Arbeitsverhältnisse hat oder bei Rentnern, die verschiedene Einnahmen haben", sagt er ZEIT ONLINE. Am einfachsten wäre es, wenn man auf die geplanten pauschalen Zusatzbeiträge komplett verzichte, findet der CSU-Politiker: Jede Krankenkasse solle stattdessen bei Geldmangel beliebig hohe prozentuale Zuschläge auf die bestehenden Beitragssätze der Arbeitnehmer erheben können. Das wäre zudem sozialer, weil nicht jeder Versicherte das gleiche zahle, sondern die Abgaben weiterhin an die Lohnhöhe gekoppelt seien.

Damit greift Straubinger einen älteren Vorschlag von Söder wieder auf – das ist als klaren Affront gegen den FDP-Minister zu verstehen. "Es wäre wirklich einfacher, wenn alles beim Alten bliebe", sagt Straubinger im Gespräch mit ZEIT ONLINE. Sollte es keine Änderungen an dem jetzigen Entwurf geben, werde er im Bundestag gegen die Gesundheitsreform stimmen. Mit seinen Äußerungen widerspricht der CSU-Gesundheitsexperte zudem dem Grundgedanken von Röslers Gesundheitsreform. Der FDP-Minister will die Gesundheitsfinanzierung langfristig von den Arbeitskosten entkoppeln.

Der Vorstoß ärgert die Koalitionspartner, auch wenn sie sich nach außen hin gelassen geben. "Ich halte das für eine Einzelmeinung", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unions-Arbeitsgruppe Gesundheit, Rolf Koschorrek (CDU), auf Nachfrage. Die Mehrheit der Abgeordneten aus Bayern sei mit der Einigung zur Gesundheitsreform einverstanden. Im parlamentarischen Verfahren seien daher keine einschneidenden Änderungen zu erwarten, sagt er. Ähnlich äußerte sich die FDP-Gesundheitsexpertin Ulrike Flach. Ein pauschaler Zusatzbeitrag werde kommen, sagte sie ZEIT ONLINE. Allerdings sei man in der Koalition nach wie vor offen für Vorschläge zur besseren, unbürokratischeren Ausgestaltung der Pauschale.

Es lässt sich dennoch nicht von der Hand weisen: Die Gesundheitsprämie war und ist in der CSU umstritten. Anfang des Monats sagte der Vize-Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Johannes Singhammer (CSU), zu dem Thema: "Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen." Die Union werde vor allem ein Auge darauf haben, dass die Unternehmen durch den geplanten Sozialausgleich nicht mit neuer Bürokratie belastet würden. "Wir haben den Gesetzentwurf bisher lediglich zur Kenntnis genommen und Erläuterungen dazu erhalten. Ab jetzt wird darüber verhandelt", fügte der CSU-Politiker noch hinzu. Er schlägt damit in die gleiche Kerbe wie Straubinger am Montag – alles ist offen im parlamentarischen Verfahren, soll das signalisieren. Gerätselt wird in der schwarz-gelben Koalition noch, ob die neuerlichen Störfeuer aus der Berliner CSU-Landesgruppe von München aus gesteuert werden, wie manch einer vermutet, oder ob es sich um CSU-interne Machtkämpfchen handelt, wie andere denken. Die meisten Koalitionäre jedenfalls seufzen über diese "ärgerlichen und unnötigen Äußerungen", wie einer sagt.

CSU-Landesgruppenchef Hans-Peter Friedrich bemüht sich daher, die Wogen zu glätten. "Die mit dem Minister vereinbarten Eckpunkte gelten nach wie vor", sagte sein Sprecher auf Nachfrage. Eine grundsätzliche Abkehr von dem Modell eines pauschalen Zusatzbeitrages sei nicht geplant. Intern wird Straubingers Vorstoß dennoch ernst genommen. In der Landesgruppe zweifelt man zwar nicht mehr daran, dass ein pauschaler Zusatzbeitrag kommen wird. Aber in welcher Form, darüber müsse im parlamentarischen Verfahren nochmals geredet werden, heißt es.