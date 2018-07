Der Streit um die Gesundheitsreform galt eigentlich als befriedet, seitdem Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) nach monatelangem Streit ein Modell vorstellte, das von den Koalitionsspitzen ausgehandelt wurde. Wenige Tage vor der Abstimmung im Kabinett aber zeigt sich, dass die Reform vor allem ein Kompromiss ist.

Der CSU-Sozialpolitiker Max Straubinger kündigte an, dem Gesetz im Bundestag nicht zuzustimmen. Die Pauschale sei, auch wenn mit einem Sozialausgleich verbunden, "ungerecht und belastet die kleinen und niedrigen Einkommen überproportional", zitiert die Passauer Neue Presse aus einem Brief Straubingers an die Mitglieder der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Bayerns Gesundheitsminister Markus Söder (CSU) hatte zuvor Änderungen an den Regeln zu Zusatzbeitrag und Sozialausgleich verlangt: "Wir glauben, dass das den Praxistest nicht bestehen wird."

Die Reformpläne sehen vor, den Beitragssatz für die gesetzliche Krankenkasse auf 15,5 Prozent zu erhöhen und festzuschreiben sowie künftig notwendige Zusatzbeiträge über Steuermittel auszugleichen. Den Ausgleich sollen Versicherte erhalten, wenn der kassenweit durchschnittliche Zusatzbeitrag zwei Prozent ihres Einkommens überschreitet.

Der Minister selbst verteidigte sein Vorhaben. Angesichts der demografischen Entwicklung und aufgrund des technischen Fortschritts könne das deutsche Gesundheitssystem in Zukunft nicht billiger werden, sagte er. Zugleich dürfe diese Belastung nicht zu Lasten der Lohnzusatzkosten gehen und so Wachstum und Beschäftigung gefährden.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach wirft der Bundesregierung dagegen vor, Parlament und Öffentlichkeit über den Lobby-Einfluss bei der Formulierung der Gesundheitsreform bewusst zu täuschen. So habe der Verband forschender Arzneimittelhersteller (VfA) direkten Einfluss auf eine wesentliche Neuerung der Reform ausgeübt, nämlich die künftige Festlegung der Kriterien zur Kosten-Nutzen-Bewertung für neue Medikamente im Gesundheitsministerium. Auch im bisher dafür zuständigen unabhängigen Gemeinsamen Bundesausschuss gibt es an diesem Vorhaben heftige Kritik.



Rösler sagte dazu, man brauche eine "vernünftige Nutzenbewertung", die jetzt "im Interesse der Patienten" sehr schnell zustande kommen müsse. Das bisherige Verfahren sei nicht schnell genug wirksam, zudem gebe es bisher nicht die Möglichkeit, den Nutzen von Medikamenten unabhängig zu bewerten. Das sei aber die Grundlage für künftige Preisverhandlungen mit der Industrie.