"Zum 1. Oktober gibt es grünes Licht", ließ Niedersachsens Umweltminister Hans-Heinrich Sander (FDP) mitteilen. Soll heißen: Der Salzstock Gorleben wird nach zehnjähriger Pause wieder als mögliches Atom-Endlager erkundet. Sander will am kommenden Dienstag das Kabinett und den Landtag über die Genehmigung der Erkundungsarbeiten informieren. Die Arbeiten können dann voraussichtlich Anfang Oktober starten. Atomkraftgegner kündigten sofort Proteste an.

Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) will in Gorleben überprüfen lassen, ob in dem Salzstock im niedersächsischen Wendland hoch radioaktiver Abfall aus den Atomkraftwerken eingelagert werden kann . Das Bundesamt für Strahlenschutz hatte bereits im März die Verlängerung des Rahmenbetriebsplans beantragt, der für die unterirdischen Arbeiten notwendig ist.

SPD, Grüne und Linke halten das Bergwerk geologisch für unsicher. Unter Rot-Grün war die Untersuchung Gorlebens zehn Jahre lang gestoppt worden. Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin sprach nun von der "größten politischen Lüge" und einem "Schwarzbau" in Gorleben. Die Oppositionsvertreter im Gorleben-Untersuchungsausschuss, der den Salzstock am Donnerstag besichtigte, forderten, die Bundesregierung müsse jetzt zügig eine neue Suche nach einem Endlager in Deutschland starten und dabei alternative Standorte auswählen.

CDU und FDP verteidigten dagegen die erneute Prüfung des Salzstocks. "Hier in Gorleben müssen Geologen wieder die Oberhand gewinnen, nicht die Ideologen", sagte der CDU-Sprecher im Untersuchungsausschuss, Reinhard Grindel. Er warf Trittin vor, dieser habe in seiner Zeit als Bundesumweltminister nichts getan, um alternative Standorte zu finden. Die Ausschuss-Vorsitzende Maria Flachsbarth (CDU) sagte, es komme nun darauf an, "nicht weitere Warteschleifen zu produzieren".

Der Untersuchungsausschuss soll klären, ob die Entscheidung vor 30 Jahren, Gorleben als einziges mögliches deutsches Endlager für hoch radioaktiven Atommüll zu erkunden, fachlichen Erwägungen erfolgte oder von politischen Erwägungen beeinflusst war. Hintergrund sind Vorwürfe, wonach die damalige Bundesregierung unter Kanzler Helmut Kohl (CDU) 1983 Einfluss auf Expertisen genommen haben soll.

Die SPD-Obfrau im Ausschuss, Ute Vogt, nannte die anstehende Eignungsprüfung dann auch einen Affront für die Bevölkerung. Sie gehe davon aus, dass Gorleben damals nicht "legitim ausgewählt" wurde . Die Obfrau der Grünen im Untersuchungsausschuss, Sylvia Kotting-Uhl, sagte nach der Besichtigung des Salzstocks, viele Zweifel seien ihrer Meinung nach bestätigt worden. Die geologischen Probleme seien "massiv". Zudem sei über den Aufbau des Salzstocks viel weniger bekannt, als behauptet werde. Als Beispiel nannte sie das Austreten von öl-ähnlichem Kohlenwasserstoff an einer Stelle in dem Erkundungsbergwerk. Was derartige Vorkommen für ein Endlager bedeuteten, sei bislang völlig unklar. Auch die Obfrau der Linkspartei, Dorothée Menzner, sprach von "massiven Zweifeln".

Während des Besuchs des Ausschusses demonstrierten vor den Toren des Erkundungsbergwerks etwa 200 Atomkraftgegner aus der Region friedlich gegen die Planungen für das Atommüllendlager. Darunter waren auch örtliche Landwirte mit mehr als 20 Traktoren. Den nächsten Castor-Transport mit Atommüll für das Zwischenlager in Gorleben erwarten Atomkraftgegner am 6. November. Der Zug solle am 5. November im französischen La Hague starten. Anti-Atom-Gruppen erwarten dann Zehntausende Demonstranten im Wendland.