Inhalt Seite 1 — Hartz IV wird an Lohn- und Preisentwicklung angepasst Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Das Arbeitslosengeld II für Hartz-IV-Bezieher soll künftig im Gleichschritt mit Preisen und Löhnen steigen. Dies sieht nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums ein Gesetzentwurf zu der vom Bundesverfassungsgericht geforderten Neuberechnung der Hartz-IV-Regelsätze vor (Überblick hier) . Bisher ist die jährliche Erhöhung an die Rentenanpassung zum 1. Juli eines Jahres gekoppelt.

Anders als bei der Rente ist aber keine Garantie vorgesehen, dass das Arbeitslosengeld II bei sinkenden Löhnen und Preisen nicht gekürzt wird. Im Ministerium wurde das damit begründet, dass dies verfassungsrechtlich nicht möglich sei. Sinkende Löhne und Preise seien aber extrem selten.

Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) verschickte den Gesetzentwurf, in dem es vorerst nur um das Berechnungsverfahren geht, an die anderen Ministerien. Die künftige Höhe des monatlichen Regelsatzes, der für einen Erwachsenen derzeit 359 Euro im Monat beträgt, bleibt in dem Papier noch offen. Diese Zahlen will von der Leyen kommende Woche einsetzen, wenn das Ergebnis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) für 2008 vorliegt. Die EVS ist die Grundlage für die Berechnung der Sätze und wird nur alle fünf Jahre erhoben.

Der künftige jährliche Anpassungsmechanismus für die Regelsätze soll aber nur für einige Jahre zu 70 Prozent an die Preis- und zu 30 Prozent an die Lohnentwicklung gekoppelt werden. Spätestens ab 2014 soll eine jährliche Ausgaben- und Verbrauchsstichprobe in Geringverdienerhaushalten dafür herangezogen werden.

Das Bundesverfassungsgericht hatte am 9. Februar entschieden, dass die Koppelung der Hartz-IV-Sätze an die Rente verfassungswidrig sei. Bei der Rentenanpassung verringert ein demografischer Faktor, der das Verhältnis von Rentnern und Beitragszahlern widerspiegelt, den Anstieg der Rente. Ein Demografiefaktor sei beim Arbeitslosengeld II fehl am Platz.

Das Existenzminimum wird künftig zudem anders berechnet als bisher. So sollen in Zukunft beispielsweise auch die Kosten für einen Internetanschluss oder die Praxisgebühr von zehn Euro dazu zählen. Das Ministerium ließ aber offen, ob im Gegenzug andere Ausgabenposten gestrichen würden. Neu geschaffen wird die Möglichkeit, dass Kommunen die Erstattung der Wohnungs- und Heizkosten für Hartz-IV-Bezieher in eine Pauschale umwandeln können.